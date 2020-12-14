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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10809108101081110812>
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:50

Засрали всю ветку , у меня есть знакомая весь Фейсбук которой в фото Парижа, а сама там ни разу не была. Но по методике зебры она там живёт минимум 1,5 года, нашла хорошую работу, вышла замуж и родила двойню, мальчика и девочку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:54

vitaliian
И что это наш Виталька, так быстро про Зебру написал ..
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:05

  vitaliian написав:Засрали всю ветку , у меня есть знакомая весь Фейсбук которой в фото Парижа, а сама там ни разу не была. Но по методике зебры она там живёт минимум 1,5 года, нашла хорошую работу, вышла замуж и родила двойню, мальчика и девочку.

Геоотметки и другие вещи типа "уборка дома в Алаберте, Канада". Просто фоточки ничего не означают. По данным минобразования за рубежом учатся миллионы детей. Моя жена работает в школе, и ведет уроки онлайн для них, четверть школы не вернулось. К тому же думаю многие из оккупированных и прифронтовых областей дети вообще заграницей в большинстве состава. Озвученные 2 млн детей которые учатся заграницей - это вероятно факт, из 5.5 млн общего числа школьников.
2 млн детей это в среднем 1.2 млн матерей, итого ну пусть 3 млн железобетонных зарубежных эмигрантов. Их мужья на низком старте, ждут открытия границ.

Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.

Откуда взяться дорожаю? Ну пока содержание недвижимости по довоенным ценам (и даже подешево в валютном выражении), можно ходить по форумам рассказывать из Вены, что дно пройдено.

Дно не пройдено, потому что впереди пропасть.

Взгляните на стоимость того как подорожала коммуналка в Европе, когда этот ценовой шок придет в Украину, придется даже доплачивать, чтоб избавиться от лишних квадратных метров.

Мой призыв такой - избавляйтесь от лишних квадратных метров пока столько дают, пока гривна укрепляется, пока в страну везут донаты. Оставьте только то, что необходимо для жизни.

Сейчас самый сок продавать. Не потому что я продал, а потому что благодаря международным донатам, продавцам дают возможность вскочить в последний вагон.

Валютные заначки накопленные в довоенное время еще не просажены, банкопад еще только в самом начале пути. Ликвидация Айбокса которым пользовались десятки миллионов - это звоночки.

И это, долги за коммуналку достигли 130 млрд грн (и это еще кратного дорожая счетов не произошло). Это в 2 раза больше, чем было до войны. Экономика держится исключительно на донатах. Гривн на донатах. Цены на недвигу на донатах. Экономика умирает. Спасайтесь глупцы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Ликвидация Айбокса которым пользовались десятки миллионов

Смішно. Не відрізняти банк від мережі терміналів. Мережа як працювала так і працює. Спеціяліст.
Інші прогнози теж на рівні "в лютому 2023 долар буде 50+"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:22

Zebra
что за истерика?
не получается квартиру купить?
как говорится
гладко было на бумаге(олх) да забыли про овраги(реальность) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.

Раніше Україна втрачала 250-300 тис. населення щорічно, і це не заважало рости цінам на КРЖН. А тут діти, які якщо повезе, то через 30-40 років стануть потенціальною ЦА КРЖН. Дуже далекий прогноз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:29

  Прохожий написав:Zebra
что за истерика?
не получается квартиру купить?
как говорится
гладко было на бумаге(олх) да забыли про овраги(реальность) :mrgreen:

Як там Генезіс або Міракс? Крани хоч крутяться? Чи полтосік?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:34

  Прохожий написав:Zebra
что за истерика?
не получается квартиру купить?
как говорится
гладко было на бумаге(олх) да забыли про овраги(реальность) :mrgreen:

Я оформил задаток нотариально, жду пока повыписываются и все будет готово для оформления полной сделки у нотариуса. Территориально район метро Академгородок. Я фиксирую профит пока метр в моем мухосранске подорожал относительно киевского с момента покупки.

Сейчас в Киеве в диапазоне 60-70к шикарного жилья валом. Раньше за эти деньги были бабушатники в сраке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:44

  BIGor написав:
  Zebra написав:Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.

Раніше Україна втрачала 250-300 тис. населення щорічно, і це не заважало рости цінам на КРЖН. А тут діти, які якщо повезе, то через 30-40 років стануть потенціальною ЦА КРЖН. Дуже далекий прогноз.

Ага вернуться на землю обітовану. Американську/єесівську пенсію витрачати.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:49

  BIGor написав:
  Zebra написав:Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.

Раніше Україна втрачала 250-300 тис. населення щорічно, і це не заважало рости цінам на КРЖН. А тут діти, які якщо повезе, то через 30-40 років стануть потенціальною ЦА КРЖН. Дуже далекий прогноз.

Україна ніколи не втрачала стільки населення одномоментно з усієї площини територій.
Можете привести графік зростання цін за КРЖН за останні 20 років, цікаво подивитися на скільки здорожчало.
Zebra
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