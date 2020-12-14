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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 16:50
Засрали всю ветку , у меня есть знакомая весь Фейсбук которой в фото Парижа, а сама там ни разу не была. Но по методике зебры она там живёт минимум 1,5 года, нашла хорошую работу, вышла замуж и родила двойню, мальчика и девочку.
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:05
Геоотметки и другие вещи типа "уборка дома в Алаберте, Канада". Просто фоточки ничего не означают. По данным минобразования за рубежом учатся миллионы детей. Моя жена работает в школе, и ведет уроки онлайн для них, четверть школы не вернулось. К тому же думаю многие из оккупированных и прифронтовых областей дети вообще заграницей в большинстве состава. Озвученные 2 млн детей которые учатся заграницей - это вероятно факт, из 5.5 млн общего числа школьников.
2 млн детей это в среднем 1.2 млн матерей, итого ну пусть 3 млн железобетонных зарубежных эмигрантов. Их мужья на низком старте, ждут открытия границ.
Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.
Откуда взяться дорожаю? Ну пока содержание недвижимости по довоенным ценам (и даже подешево в валютном выражении), можно ходить по форумам рассказывать из Вены, что дно пройдено.
Дно не пройдено, потому что впереди пропасть.
Взгляните на стоимость того как подорожала коммуналка в Европе, когда этот ценовой шок придет в Украину, придется даже доплачивать, чтоб избавиться от лишних квадратных метров.
Мой призыв такой - избавляйтесь от лишних квадратных метров пока столько дают, пока гривна укрепляется, пока в страну везут донаты. Оставьте только то, что необходимо для жизни.
Сейчас самый сок продавать. Не потому что я продал, а потому что благодаря международным донатам, продавцам дают возможность вскочить в последний вагон.
Валютные заначки накопленные в довоенное время еще не просажены, банкопад еще только в самом начале пути. Ликвидация Айбокса которым пользовались десятки миллионов - это звоночки.
И это, долги за коммуналку достигли 130 млрд грн (и это еще кратного дорожая счетов не произошло). Это в 2 раза больше, чем было до войны. Экономика держится исключительно на донатах. Гривн на донатах. Цены на недвигу на донатах. Экономика умирает. Спасайтесь глупцы.
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:22
Zebra
что за истерика?
не получается квартиру купить?
как говорится
гладко было на бумаге(олх) да забыли про овраги(реальность)
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Раніше Україна втрачала 250-300 тис. населення щорічно, і це не заважало рости цінам на КРЖН. А тут діти, які якщо повезе, то через 30-40 років стануть потенціальною ЦА КРЖН. Дуже далекий прогноз.
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:29
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:34
Я оформил задаток нотариально, жду пока повыписываются и все будет готово для оформления полной сделки у нотариуса. Территориально район метро Академгородок. Я фиксирую профит пока метр в моем мухосранске подорожал относительно киевского с момента покупки.
Сейчас в Киеве в диапазоне 60-70к шикарного жилья валом. Раньше за эти деньги были бабушатники в сраке.
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:44
Ага вернуться на землю обітовану. Американську/єесівську пенсію витрачати.
Додано: Нед 12 бер, 2023 17:49
Україна ніколи не втрачала стільки населення одномоментно з усієї площини територій.
Можете привести графік зростання цін за КРЖН за останні 20 років, цікаво подивитися на скільки здорожчало.
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