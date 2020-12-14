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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 18:16
Ніколи раніше.
Не було ковід.
Розбомблених сховищ і очередей по 2 дня за бензином
Розбомлених ТП і блекаутів
Шахідів
И всякой херни
Ковид уже и не вспоминают, бензина навалом и даже украинского пр-ва, ТП новые, э/э есть и шахеды сбивают
Постоянно пугают оттоком населения.
А на сколько это плохо?
С областей в Киев приехало дофига
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beee
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:20
beee написав:
Ніколи раніше.
Не було ковід.
Розбомблених сховищ і очередей по 2 дня за бензином
Розбомлених ТП і блекаутів
Шахідів
И всякой херни
Ковид уже и не вспоминают, бензина навалом и даже украинского пр-ва, ТП новые, э/э есть и шахеды сбивают
Постоянно пугают оттоком населения.
А на сколько это плохо?
С областей в Киев приехало дофига
Мнимое благополучие на донатах.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 12 бер, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Нед 12 бер, 2023 18:20
Zebra написав: BIGor написав: Zebra написав:
Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.
Раніше Україна втрачала 250-300 тис. населення щорічно, і це не заважало рости цінам на КРЖН. А тут діти, які якщо повезе, то через 30-40 років стануть потенціальною ЦА КРЖН. Дуже далекий прогноз.
Україна ніколи не втрачала стільки населення одномоментно з усієї площини територій.
Можете привести графік зростання цін за КРЖН за останні 20 років, цікаво подивитися на скільки здорожчало.
а если ещё и цены пересчитать из номинальных в реальные (учесть индекс инфляции бакса)...
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_Klim
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