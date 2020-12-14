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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10809108101081110812
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ніколи раніше.
Не було ковід.
Розбомблених сховищ і очередей по 2 дня за бензином
Розбомлених ТП і блекаутів
Шахідів
И всякой херни

Ковид уже и не вспоминают, бензина навалом и даже украинского пр-ва, ТП новые, э/э есть и шахеды сбивают
Постоянно пугают оттоком населения.
А на сколько это плохо?
С областей в Киев приехало дофига
beee
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:20

  beee написав:Ніколи раніше.
Не було ковід.
Розбомблених сховищ і очередей по 2 дня за бензином
Розбомлених ТП і блекаутів
Шахідів
И всякой херни

Ковид уже и не вспоминают, бензина навалом и даже украинского пр-ва, ТП новые, э/э есть и шахеды сбивают
Постоянно пугают оттоком населения.
А на сколько это плохо?
С областей в Киев приехало дофига

Мнимое благополучие на донатах.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 12 бер, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:20

  Zebra написав:
  BIGor написав:
  Zebra написав:Страна теряет 2 млн детей. В будущем это не купленные квартиры, не выплаченные пенсии, просевшая экономика.

Раніше Україна втрачала 250-300 тис. населення щорічно, і це не заважало рости цінам на КРЖН. А тут діти, які якщо повезе, то через 30-40 років стануть потенціальною ЦА КРЖН. Дуже далекий прогноз.

Україна ніколи не втрачала стільки населення одномоментно з усієї площини територій.
Можете привести графік зростання цін за КРЖН за останні 20 років, цікаво подивитися на скільки здорожчало.


а если ещё и цены пересчитать из номинальных в реальные (учесть индекс инфляции бакса)...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 19:57

Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:28

  Faceless написав:Інші прогнози теж на рівні "в лютому 2023 долар буде 50+"?


Може в вас є iншi iдeї, як Україна буде виплутуватись з комунального кошмару?
З задоволенням послухаю, оскiльки я не бачу легких варiантiв, окрiм серii фiнансових потрясiнь, що суттево вплинуть на ринок нерухомостi.

В Европi цiни на газ для населення в 3-10 разiв вищi нiж в Українi.
https://www.globalpetrolprices.com/Ukra ... as_prices/

В Нiдерландах, де функцiонують однi з останнiх родовищ газу в Европi, i середня температура зимою +1 +5, цiна газу в 10 разiв вище за українську, народ фiнансовими стимулами активно схиляють до переходу на тепловi насоси, а в нас навiть хрущi ще не утеплили.

Поки що цiни тримають на донатах, як Зебра каже.
А що буде потiм, коли країни ЕС припинять фiнансувати це свято життя для українцiв?
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:24

  little_wanderer написав:
  Faceless написав:Інші прогнози теж на рівні "в лютому 2023 долар буде 50+"?


Може в вас є iншi iдeї, як Україна буде виплутуватись з комунального кошмару?
З задоволенням послухаю, оскiльки я не бачу легких варiантiв, окрiм серii фiнансових потрясiнь, що суттево вплинуть на ринок нерухомостi.

В Европi цiни на газ для населення в 3-10 разiв вищi нiж в Українi.
https://www.globalpetrolprices.com/Ukra ... as_prices/

В Нiдерландах, де функцiонують однi з останнiх родовищ газу в Европi, i середня температура зимою +1 +5, цiна газу в 10 разiв вище за українську, народ фiнансовими стимулами активно схиляють до переходу на тепловi насоси, а в нас навiть хрущi ще не утеплили.

Поки що цiни тримають на донатах, як Зебра каже.
А що буде потiм, коли країни ЕС припинять фiнансувати це свято життя для українцiв?

А потім будуть з.п. як в ЄС а ціни КРЖН як ВіденьРЖН.
Ще забули про репатріації, і що москалі заплатять за комуналку теж.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:47

  Zebra написав:Откуда взяться дорожаю?
я вам скажу откуда, в большинстве сел, даже не разрушенных войной, но откуда выехали жители, закроются магазины, школы, амбулатории, перестанет ездить общественный транспорт. Банально невыгодно ради 100-200 человек содержать инфрастуктуру. Поедут они конечно не в Киев, а в ближайший райцентр, продавец квартиры в райцентре переедет в обл.центр, потому что в райцентрах работы нет, соответственно вырастет цена в обл.центрах что позволит продавцу квартиры в г. Кропивницкий купить аналогичную или чуть меньшую квартиру в Киеве. Это уникальное окно возможностей переехать с периферии в столицу. И долго оно открытым не будет. Процесс кстати уже идет.
vitaliian
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