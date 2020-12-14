Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Інші прогнози теж на рівні "в лютому 2023 долар буде 50+"?
Може в вас є iншi iдeї, як Україна буде виплутуватись з комунального кошмару? З задоволенням послухаю, оскiльки я не бачу легких варiантiв, окрiм серii фiнансових потрясiнь, що суттево вплинуть на ринок нерухомостi.
В Нiдерландах, де функцiонують однi з останнiх родовищ газу в Европi, i середня температура зимою +1 +5, цiна газу в 10 разiв вище за українську, народ фiнансовими стимулами активно схиляють до переходу на тепловi насоси, а в нас навiть хрущi ще не утеплили.
Поки що цiни тримають на донатах, як Зебра каже. А що буде потiм, коли країни ЕС припинять фiнансувати це свято життя для українцiв?
Faceless написав:Інші прогнози теж на рівні "в лютому 2023 долар буде 50+"?
Може в вас є iншi iдeї, як Україна буде виплутуватись з комунального кошмару? З задоволенням послухаю, оскiльки я не бачу легких варiантiв, окрiм серii фiнансових потрясiнь, що суттево вплинуть на ринок нерухомостi.
В Нiдерландах, де функцiонують однi з останнiх родовищ газу в Европi, i середня температура зимою +1 +5, цiна газу в 10 разiв вище за українську, народ фiнансовими стимулами активно схиляють до переходу на тепловi насоси, а в нас навiть хрущi ще не утеплили.
Поки що цiни тримають на донатах, як Зебра каже. А що буде потiм, коли країни ЕС припинять фiнансувати це свято життя для українцiв?
А потім будуть з.п. як в ЄС а ціни КРЖН як ВіденьРЖН. Ще забули про репатріації, і що москалі заплатять за комуналку теж.
я вам скажу откуда, в большинстве сел, даже не разрушенных войной, но откуда выехали жители, закроются магазины, школы, амбулатории, перестанет ездить общественный транспорт. Банально невыгодно ради 100-200 человек содержать инфрастуктуру. Поедут они конечно не в Киев, а в ближайший райцентр, продавец квартиры в райцентре переедет в обл.центр, потому что в райцентрах работы нет, соответственно вырастет цена в обл.центрах что позволит продавцу квартиры в г. Кропивницкий купить аналогичную или чуть меньшую квартиру в Киеве. Это уникальное окно возможностей переехать с периферии в столицу. И долго оно открытым не будет. Процесс кстати уже идет.