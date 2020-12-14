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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10810108111081210813
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:55


7 років як ніхто не живе, але куплять переселенці
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:16

  Zebra написав:Я согласен, что большая миграция имеет место быть, но обычно миграция это сжигание денег, а не их накопление
я не утверждал что именно так будет, один из возможных вариантов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:17

  reus написав:Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю

Переживаю, чтобы Максу не поступил приказ возвратится в Киев за вещами. Когда Макс будет тащить в направлении Вены свой дабл королевский экстра ортопедический матрас на манго-кокосовой стружке - будет большая красная линия!
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:24

flyman ,


7 років як ніхто не живе, але куплять переселенц


Ти кавалірку за 1000 грн їм здаси?
То тобі де їм жити, якщо до цього вони жили в селі від з/п до з/п, чи від урожаю до урожаю.

Чи ти захвилювався, що ти давно придивився собі в пул шлаку , а тут можуть забрати? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:34

  reus написав:Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю

Є наказ. В липні повертаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:45

  airmax78 написав:
  reus написав:Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю

Є наказ. В липні повертаюсь.


А якого року?
drevlyanin
 
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