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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 бер, 2023 23:55
7 років як ніхто не живе, але куплять переселенці
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Додано: Пон 13 бер, 2023 00:16
Zebra написав:
Я согласен, что большая миграция имеет место быть, но обычно миграция это сжигание денег, а не их накопление
я не утверждал что именно так будет, один из возможных вариантов.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 00:17
reus написав:
Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю
Переживаю, чтобы Максу не поступил приказ возвратится в Киев за вещами. Когда Макс будет тащить в направлении Вены свой дабл королевский экстра ортопедический матрас на манго-кокосовой стружке - будет большая красная линия!
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Додано: Пон 13 бер, 2023 00:24
flyman
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7 років як ніхто не живе, але куплять переселенц
Ти кавалірку за 1000 грн їм здаси?
То тобі де їм жити, якщо до цього вони жили в селі від з/п до з/п, чи від урожаю до урожаю.
Чи ти захвилювався, що ти давно придивився собі в пул шлаку , а тут можуть забрати?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 00:34
reus написав:
Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю
Є наказ. В липні повертаюсь.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 00:45
airmax78 написав: reus написав:
Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю
Є наказ. В липні повертаюсь.
А якого року?
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