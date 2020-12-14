я не утверждал что именно так будет, один из возможных вариантов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 00:16
Додано: Пон 13 бер, 2023 00:24
flyman ,
Ти кавалірку за 1000 грн їм здаси?
То тобі де їм жити, якщо до цього вони жили в селі від з/п до з/п, чи від урожаю до урожаю.
Чи ти захвилювався, що ти давно придивився собі в пул шлаку , а тут можуть забрати?
Додано: Пон 13 бер, 2023 00:34
Додано: Пон 13 бер, 2023 00:45
Додано: Пон 13 бер, 2023 01:47
Интересно, а Сержик то в курсе, что "шикарное жильё" за полтора года тоже сделало "лосик-полтосик"(хотя 120 с гаком тада и 60куе щас - разница то поболе за шикардос то будет)???
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
под утренний чашечный цяй потыкал по объявлениям
в дивном мире мы живем... судя по сообщению выше, то раньше за 1 лухари 120 давали, что в переводе на лилипутные квартиры достигало 3шт.
а сейчас 60 дают, при этом лилипутия 30 минимум. тоесть 2 лилипутии за одну лухари.
на чудном лесном массиве уже пропала последняя "жилая" до 30к с объяв.
дарница еще немного держится.
наши потомки будут вспоминать это прекрасное время, когда фактически за 2 недели недвига бомж-сегмента сделала +30% к цене
наблюдаем дальше.
интересно шо в реальности происходит по ту сторону браузера.
где бы риелторов почитать...
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:50
интересно как выглядит "шикарное жилье" за 60к для зебры
Додано: Пон 13 бер, 2023 10:47
добавлю пунктик в копилочку негативных ожиданий
продаваны помнят 2008 и помнят что тогда произошло. И теперь они понимают, что время играет против них.
На самом деле на сейчас не так всё плохо, проблемы закрытых на выходных банков не являются общими для банковской системы, и годик ещё до настоящего банкопада есть. Но отсчётик пошел
Додано: Пон 13 бер, 2023 11:11
Ромасик
Я давно вам пропонував затишний будиночок під Жашковом за 2500. Не знаю, чому ви крутите носом?
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В мене є дача-спадщина у велопедальній доступності до ст. приміського ШРТ в пн.зх. напрямі, хоча не проти придбати в пд.зх. напрямі. в пішій доступності до приміського ШРТ так щоб ліс і річка були майже поруч, і хата дешево і з цегли та ціла, можна трохи дорожче чим на відео:
Додано: Пон 13 бер, 2023 11:55
flyman муха просто интересно, зачем тебе столько недвижимости, планируешь неофициальное многоженство, или так для коллекции. В этих развалинах по 90 тыс грн есть один минус - они требуют вложений, которые не отобьются никогда. Особенно если там десять лет никто не жил.
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