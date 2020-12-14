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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10810108111081210813
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:16

  Zebra написав:Я согласен, что большая миграция имеет место быть, но обычно миграция это сжигание денег, а не их накопление
я не утверждал что именно так будет, один из возможных вариантов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:24

flyman ,


7 років як ніхто не живе, але куплять переселенц


Ти кавалірку за 1000 грн їм здаси?
То тобі де їм жити, якщо до цього вони жили в селі від з/п до з/п, чи від урожаю до урожаю.

Чи ти захвилювався, що ти давно придивився собі в пул шлаку , а тут можуть забрати? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:34

  reus написав:Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю

Є наказ. В липні повертаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:45

  airmax78 написав:
  reus написав:Раньше, чем Максу "прикажут" возвращаться в Киев, дорожая не будет #ятакдумаю

Є наказ. В липні повертаюсь.


А якого року?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 01:47

  Zebra написав:
  Прохожий написав:Zebra
что за истерика?
не получается квартиру купить?
как говорится
гладко было на бумаге(олх) да забыли про овраги(реальность) :mrgreen:

Я оформил задаток нотариально, жду пока повыписываются и все будет готово для оформления полной сделки у нотариуса. Территориально район метро Академгородок. Я фиксирую профит пока метр в моем мухосранске подорожал относительно киевского с момента покупки.

Сейчас в Киеве в диапазоне 60-70к шикарного жилья валом. Раньше за эти деньги были бабушатники в сраке.

Интересно, а Сержик то в курсе, что "шикарное жильё" за полтора года тоже сделало "лосик-полтосик"(хотя 120 с гаком тада и 60куе щас - разница то поболе за шикардос то будет)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

под утренний чашечный цяй потыкал по объявлениям
в дивном мире мы живем... судя по сообщению выше, то раньше за 1 лухари 120 давали, что в переводе на лилипутные квартиры достигало 3шт.

а сейчас 60 дают, при этом лилипутия 30 минимум. тоесть 2 лилипутии за одну лухари.

на чудном лесном массиве уже пропала последняя "жилая" до 30к с объяв.
дарница еще немного держится.

наши потомки будут вспоминать это прекрасное время, когда фактически за 2 недели недвига бомж-сегмента сделала +30% к цене :)

наблюдаем дальше.


интересно шо в реальности происходит по ту сторону браузера.
где бы риелторов почитать...
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:50

  барабашов написав:
  Zebra написав:
  Прохожий написав:Zebra
что за истерика?
не получается квартиру купить?
как говорится
гладко было на бумаге(олх) да забыли про овраги(реальность) :mrgreen:

Я оформил задаток нотариально, жду пока повыписываются и все будет готово для оформления полной сделки у нотариуса. Территориально район метро Академгородок. Я фиксирую профит пока метр в моем мухосранске подорожал относительно киевского с момента покупки.

Сейчас в Киеве в диапазоне 60-70к шикарного жилья валом. Раньше за эти деньги были бабушатники в сраке.

Интересно, а Сержик то в курсе, что "шикарное жильё" за полтора года тоже сделало "лосик-полтосик"(хотя 120 с гаком тада и 60куе щас - разница то поболе за шикардос то будет)???

интересно как выглядит "шикарное жилье" за 60к для зебры
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 10:47

добавлю пунктик в копилочку негативных ожиданий

продаваны помнят 2008 и помнят что тогда произошло. И теперь они понимают, что время играет против них.

На самом деле на сейчас не так всё плохо, проблемы закрытых на выходных банков не являются общими для банковской системы, и годик ещё до настоящего банкопада есть. Но отсчётик пошел
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:11

Ромасик
Я давно вам пропонував затишний будиночок під Жашковом за 2500. Не знаю, чому ви крутите носом?
====

В мене є дача-спадщина у велопедальній доступності до ст. приміського ШРТ в пн.зх. напрямі, хоча не проти придбати в пд.зх. напрямі. в пішій доступності до приміського ШРТ так щоб ліс і річка були майже поруч, і хата дешево і з цегли та ціла, можна трохи дорожче чим на відео:

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:55

flyman муха просто интересно, зачем тебе столько недвижимости, планируешь неофициальное многоженство, или так для коллекции. В этих развалинах по 90 тыс грн есть один минус - они требуют вложений, которые не отобьются никогда. Особенно если там десять лет никто не жил.
vitaliian
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