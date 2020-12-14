Ніби ж писав, що піти на F.I.R.E., бажано на FatFIRE
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:16
Ніби ж писав, що піти на F.I.R.E., бажано на FatFIRE
Додано: Пон 13 бер, 2023 13:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А бетон лучше банкопада, что не говори.
Знакомый в ферму квартиру влупил. Щас** видеокартами барыжит*
*использован современный тюремный диалект
** сейчас
Востаннє редагувалось beee в Пон 13 бер, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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