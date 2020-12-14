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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 13:16
vitaliian написав:flyman
муха просто интересно, зачем тебе столько недвижимости, планируешь неофициальное многоженство, или так для коллекции. В этих развалинах по 90 тыс грн есть один минус - они требуют вложений, которые не отобьются никогда. Особенно если там десять лет никто не жил.
Ніби ж писав, що піти на F.I.R.E., бажано на FatFIRE
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:26
А бетон лучше банкопада, что не говори.
Знакомый в ферму квартиру влупил. Щас** видеокартами барыжит*
*использован современный тюремный диалект
** сейчас
Востаннє редагувалось beee
в Пон 13 бер, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 14:47
Прохожий написав:
интересно как выглядит "шикарное жилье" за 60к для зебры
все готове как в ЖК Комфорт Таун за аналогичный ценник для провинциалов продавших в своем мухосранске - просто космос
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