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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10811108121081310814
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:16

  vitaliian написав:flyman муха просто интересно, зачем тебе столько недвижимости, планируешь неофициальное многоженство, или так для коллекции. В этих развалинах по 90 тыс грн есть один минус - они требуют вложений, которые не отобьются никогда. Особенно если там десять лет никто не жил.

Ніби ж писав, що піти на F.I.R.E., бажано на FatFIRE
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А бетон лучше банкопада, что не говори.
Знакомый в ферму квартиру влупил. Щас** видеокартами барыжит*

*использован современный тюремный диалект
** сейчас
Востаннє редагувалось beee в Пон 13 бер, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:47

  Прохожий написав:интересно как выглядит "шикарное жилье" за 60к для зебры

все готове как в ЖК Комфорт Таун за аналогичный ценник для провинциалов продавших в своем мухосранске - просто космос
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