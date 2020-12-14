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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10811108121081310814
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:16

  vitaliian написав:flyman муха просто интересно, зачем тебе столько недвижимости, планируешь неофициальное многоженство, или так для коллекции. В этих развалинах по 90 тыс грн есть один минус - они требуют вложений, которые не отобьются никогда. Особенно если там десять лет никто не жил.

Ніби ж писав, що піти на F.I.R.E., бажано на FatFIRE
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А бетон лучше банкопада, что не говори.
Знакомый в ферму квартиру влупил. Щас** видеокартами барыжит*

*использован современный тюремный диалект
** сейчас
Востаннє редагувалось beee в Пон 13 бер, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:47

  Прохожий написав:интересно как выглядит "шикарное жилье" за 60к для зебры

все готове как в ЖК Комфорт Таун за аналогичный ценник для провинциалов продавших в своем мухосранске - просто космос
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:46

У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

«У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП «Київблагоустрій» виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва», – йдеться в повідомленні
https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-n ... 14103.html
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:59

  vitaliian написав:
У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

«У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП «Київблагоустрій» виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва», – йдеться в повідомленні
https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-n ... 14103.html
.


кстати, а тут чем кончилось?
https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/12/bu ... vyly-foto/
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Приснился страшный сон, что Эйрмакс получил приказ тащить семейный матрас с Киева в Вену. Что б это значило?
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