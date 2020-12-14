Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:flyman муха просто интересно, зачем тебе столько недвижимости, планируешь неофициальное многоженство, или так для коллекции. В этих развалинах по 90 тыс грн есть один минус - они требуют вложений, которые не отобьются никогда. Особенно если там десять лет никто не жил.
Ніби ж писав, що піти на F.I.R.E., бажано на FatFIRE
У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.
«У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП «Київблагоустрій» виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва», – йдеться в повідомленні https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-n ... 14103.html .
У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.
«У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП «Київблагоустрій» виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва», – йдеться в повідомленні https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-n ... 14103.html .