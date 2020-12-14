Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.
«У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП «Київблагоустрій» виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва», – йдеться в повідомленні https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-n ... 14103.html .
maza5 Причина кидалова? 26й этаж - это нахалзахват? Или на задатки разводят? неграмотных и непонимающих что подписывают? На этот объект по такой цене будет поток лошков??? Номер 0952404242 только по этому сайту и гуглится Комменты там все минимум за полгода до войны