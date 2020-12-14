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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10811108121081310814>
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:59

  vitaliian написав:
У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

«У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП «Київблагоустрій» виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва», – йдеться в повідомленні
https://glavcom.ua/kyiv/news/u-kijevi-n ... 14103.html
.


кстати, а тут чем кончилось?
https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/12/bu ... vyly-foto/
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 07:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаво, це те, що вже подешевшало? https://ua.m2bomber.com/obj/1078439489/ ... ovskaaa-ul
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 08:13

  Faceless написав:Цікаво, це те, що вже подешевшало? https://ua.m2bomber.com/obj/1078439489/ ... ovskaaa-ul

це вже дно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:16

  Faceless написав:Цікаво, це те, що вже подешевшало? https://ua.m2bomber.com/obj/1078439489/ ... ovskaaa-ul

-40%
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:47

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Цікаво, це те, що вже подешевшало? https://ua.m2bomber.com/obj/1078439489/ ... ovskaaa-ul

-40%

Комменты на том сайте, что рылы - мошенники. Там можно сразу получит - 100% ни денег ни квартиры.
Гуглите номер.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:46

maza5
Причина кидалова?
26й этаж - это нахалзахват?
Или на задатки разводят? неграмотных и непонимающих что подписывают? На этот объект по такой цене будет поток лошков???
Номер 0952404242 только по этому сайту и гуглится
Комменты там все минимум за полгода до войны
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:02

Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:58

  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

За посиланням: "Паркинг в ЖК Чикаго, идеально подойдет для нового Мерса или БМВ
96 000 $".
Мені чомусь смішно. Сподіваєтесь знайти серед власників нових Мерсів або БМВ "маленького бідного невдаху"?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:38

  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

С другой стороны
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-novopecherskie-lipki-ul-dragomirova-5-druzhby-narodov-IDRfOf6.html
Домашні улюбленці: Так, котик 😸, Так, середній песик(до 25 кг) 🐩, Так, інша тваринка 🦕, Так, маленький песик(до 10 кг) 🐕

Прям не Киев, а Прага, как любят собачек )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:47

  stm написав:
  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

С другой стороны
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-novopecherskie-lipki-ul-dragomirova-5-druzhby-narodov-IDRfOf6.html
Домашні улюбленці: Так, котик 😸, Так, середній песик(до 25 кг) 🐩, Так, інша тваринка 🦕, Так, маленький песик(до 10 кг) 🐕

Прям не Киев, а Прага, как любят собачек )))

За такие баблосы и совмещённый санузел?!🤦‍♂️
Bolt
 
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