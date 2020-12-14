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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10811108121081310814
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:51

  Bolt написав:За такие баблосы и совмещённый санузел?!🤦‍♂️

Там есть главное - плинтуса скрытого монтажа ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:06

  stm написав:
  Bolt написав:За такие баблосы и совмещённый санузел?!🤦‍♂️

Там есть главное - плинтуса скрытого монтажа ;)

Нет там никакой скрытности. Эта квартира делалась под аренду - дорого ПСМ делать. И 650 за эту квартиру - вообще ни о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:21

  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

Не знаю как -45% на сегодня, но с дисконтом -20% недавно ушла ФК2 2к. квартира с ремонтом. #ясчитаючтодорого #ябынебрал
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:43

  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

продешевили, я бы уже за 7к$ м./кв. выставлял
Феодал
 
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