Там есть главное - плинтуса скрытого монтажа
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:51
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:06
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:21
Не знаю как -45% на сегодня, но с дисконтом -20% недавно ушла ФК2 2к. квартира с ремонтом. #ясчитаючтодорого #ябынебрал
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:43
продешевили, я бы уже за 7к$ м./кв. выставлял
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