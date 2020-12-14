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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10812108131081410815>
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:51

  Bolt написав:За такие баблосы и совмещённый санузел?!🤦‍♂️

Там есть главное - плинтуса скрытого монтажа ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:06

  stm написав:
  Bolt написав:За такие баблосы и совмещённый санузел?!🤦‍♂️

Там есть главное - плинтуса скрытого монтажа ;)

Нет там никакой скрытности. Эта квартира делалась под аренду - дорого ПСМ делать. И 650 за эту квартиру - вообще ни о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:21

  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

Не знаю как -45% на сегодня, но с дисконтом -20% недавно ушла ФК2 2к. квартира с ремонтом. #ясчитаючтодорого #ябынебрал
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:43

  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

продешевили, я бы уже за 7к$ м./кв. выставлял
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:21

  reus написав:
  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

Не знаю как -45% на сегодня, но с дисконтом -20% недавно ушла ФК2 2к. квартира с ремонтом. #ясчитаючтодорого #ябынебрал

Кто не купит с дисконтом в 20% - купит с премией в 20%, но папизже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:45

  reus написав:
  airmax78 написав:Это падение на 45% или уже на 50% и можно брать? https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/park ... Rk8EC.html

Не знаю как -45% на сегодня, но с дисконтом -20% недавно ушла ФК2 2к. квартира с ремонтом. #ясчитаючтодорого #ябынебрал


было 5000 за метр стало 4000?
хммммм
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:10

  airmax78 написав:. И 650 за эту квартиру - вообще ни о чем.

Це якраз по тем і це сьогодняшні реалії, це адекватна ціна!
Вже майже всі помітили, що зараз розірвалась нормальна і виважена прив'язка кількість місячних оренд до вартості житла.

Чомусь власники житла вважають, що купити квіточку є можливість у населення, просто треба почекати і не скидати ціну ні на копійку.

А от орендодавці не такі заморожені власними вченнями, вони діють по ринку, коли немає кому знімати, то ціна летить вниз і задача зловити орендаря, поки не стало ще дешевше і хата приносила доход, а не генерувала мінус за рахунок сплати комунальних платежів і витраченої амортизації.
Ну не можна закрити на пару років квартиру під оренду і попиваючи віденську каву думати, що економіка і війна це десь дуже далеко, переконувати себе словами Фейліса, що пересічний на вартість квіточки ніколи не впливав і не впливає...

Так ось я теж вже писав, що зняти з ремонтом можна в новобудові не далеко від метро за 6000 грн, або всього навсього трохи більше 150 у.о.
А ось аналогічні квіточки продаються за 60 кіло грошей і більше, тобто 400 аренд, або майже 35 років окупності без врахування зносу і ремонтів.
Питання, так хто в неадекваті?
Ті хто готові здавати за 150 у.о., чи ті хто хоче 60 000 за цю маленьку конуру менше 40 квадратів?
Ваша думка?

Моя відповідь проста, просто до орендодавців вже все дойшло, що трапилось за останній рік, а от до продавців ще ні і вони чекають щасливого трамвая, який повезе їх в 2008-й рік по цінам(((

Таким чином можна порахувати приблизну реальну вартість житла на сьогодні:
якщо адекватне співвідношення кількість оренд до вартості це 100-120-150, то одиничка з ремонтом повинна коштувати від 15 000 до 22500, а не 60.

Знімаю шляпу перед орендним ринком, це дійсно ринок, а ось продажники прєлєстєй поки в полоні солодких мрій, але так буде не завжди, кому треба буде продати, прийдеться прозрівати, як це вже зробили орендодавці :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сомілітарк, орендодавець сьогодні падає в ціні, завтра так само легко, підіймає ціну. Тим більше на нашому супер-короткостроковому ринку де орендна ставка нічим не регульована. А продавець квартири сьогодні падає в ціні, ... і все. Тому так. Це ж елементарно.
PS Вірніше не все - завтра, коли ціни відрастуть, він спостерігатиме за задоволеною фізіономією Реуса та відчуватиме голого васілія в кишені.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:34

  airmax78 написав:Сомілітарк, орендодавець сьогодні падає в ціні, завтра так само легко, підіймає ціну. Тим більше на нашому супер-короткостроковому ринку де орендна ставка нічим не регульована. А продавець квартири сьогодні падає в ціні, ... і все. Тому так. Це ж елементарно.
PS Вірніше не все - завтра, коли ціни відрастуть, він спостерігатиме за задоволеною фізіономією Реуса та відчуватиме голого васілія в кишені.

Які передумови до завтрашнього росту цін нерухомості?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:39

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Сомілітарк, орендодавець сьогодні падає в ціні, завтра так само легко, підіймає ціну. Тим більше на нашому супер-короткостроковому ринку де орендна ставка нічим не регульована. А продавець квартири сьогодні падає в ціні, ... і все. Тому так. Це ж елементарно.
PS Вірніше не все - завтра, коли ціни відрастуть, він спостерігатиме за задоволеною фізіономією Реуса та відчуватиме голого васілія в кишені.

Які передумови до завтрашнього росту цін нерухомості?!

300 ярдів репарацій за самими скромнимм підрахункамм, прийняття в ЕС та НАТО, іноземні інвестиції в економіку, повернення мільйонів громадян України з закордону з заробленою валютою, і т.д. і т.п. Не просто ж так Реус не захотів далі випробувати долю і чекати на стрімкий домкрат. При тому що він стверджував що йому і так було де жити.
PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.
airmax78
 
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