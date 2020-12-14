Додано: Сер 15 бер, 2023 18:10

airmax78 написав: . И 650 за эту квартиру - вообще ни о чем. . И 650 за эту квартиру - вообще ни о чем.

Це якраз по тем і це сьогодняшні реалії, це адекватна ціна!Вже майже всі помітили, що зараз розірвалась нормальна і виважена прив'язка кількість місячних оренд до вартості житла.Чомусь власники житла вважають, що купити квіточку є можливість у населення, просто треба почекати і не скидати ціну ні на копійку.А от орендодавці не такі заморожені власними вченнями, вони діють по ринку, коли немає кому знімати, то ціна летить вниз і задача зловити орендаря, поки не стало ще дешевше і хата приносила доход, а не генерувала мінус за рахунок сплати комунальних платежів і витраченої амортизації.Ну не можна закрити на пару років квартиру під оренду і попиваючи віденську каву думати, що економіка і війна це десь дуже далеко, переконувати себе словами Фейліса, що пересічний на вартість квіточки ніколи не впливав і не впливає...Так ось я теж вже писав, що зняти з ремонтом можна в новобудові не далеко від метро за 6000 грн, або всього навсього трохи більше 150 у.о.А ось аналогічні квіточки продаються за 60 кіло грошей і більше, тобто 400 аренд, або майже 35 років окупності без врахування зносу і ремонтів.Питання, так хто в неадекваті?Ті хто готові здавати за 150 у.о., чи ті хто хоче 60 000 за цю маленьку конуру менше 40 квадратів?Ваша думка?Моя відповідь проста, просто до орендодавців вже все дойшло, що трапилось за останній рік, а от до продавців ще ні і вони чекають щасливого трамвая, який повезе їх в 2008-й рік по цінам(((Таким чином можна порахувати приблизну реальну вартість житла на сьогодні:якщо адекватне співвідношення кількість оренд до вартості це 100-120-150, то одиничка з ремонтом повинна коштувати від 15 000 до 22500, а не 60.Знімаю шляпу перед орендним ринком, це дійсно ринок, а ось продажники прєлєстєй поки в полоні солодких мрій, але так буде не завжди, кому треба буде продати, прийдеться прозрівати, як це вже зробили орендодавці