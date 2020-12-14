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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10812108131081410815
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:43

  airmax78 написав:Сомілітарк, орендодавець сьогодні падає в ціні, завтра так само легко, підіймає ціну. Тим більше на нашому супер-короткостроковому ринку де орендна ставка нічим не регульована. А продавець квартири сьогодні падає в ціні, ... і все. Тому так. Це ж елементарно.
PS Вірніше не все - завтра, коли ціни відрастуть, він спостерігатиме за задоволеною фізіономією Реуса та відчуватиме голого васілія в кишені.

Всі економісти в один голос говорть, що ці три ярди валюти в місяць, які нам потрібні для підтримки сьогоднішнього рівня після завершення бойових дій ніхто давати не буде.
Скоріш за все ми підемо в дефолт, а держборг вже 110 ярдів, які ніхто списувати не збирається.
Виплати для поранених і родичів загиблих воїнів вже лягли важким тягарем на десятки років. Планується збільшення бюджета на 537 ярдів гривень, скоріш за все повністю з друкарського верстата.
Я заліз зараз наприклад в оренду в Святошинському районі, нажав фільтр "вартість до 8000 грн" і видало 170 варіантів, причому окремі квартири починаються від 3000 ГРН!!!

Я такого не пам'ятаю року так з 99-го, щоб за 70 доларів можно було зняти ОКРЕМУ квартиру( не кімнату) в столиці.
Це просто опа, по-моєму ще ніхто не вкурив куди ми заходимо і глубину ж яка вже підкралась не помітно.
Якщо не має кому знімати дармові варіанти, то звідки візьмуться РЕАЛЬНІ покупці?
І хто куди буде піднімати, якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го, той реально буде через рік кусати себе за одне місце, це просто жах, я шокований тим, що навіть при мільйонах переселенців така дупа в оренді по кількості і цінах, реально не можу відійти від свого маленького аналіза...
Ми всі тут ще в рожевих окулярах, навіть я.
А якщо ми будемо жити без 3-х ярдів доларів в бюджет, як думаєте, який нас очікує курс долара і рівень цін? Я гадаю, що буде все те саме, що і в 2015-му, курс 100 це буде економічна перемога. Тому ціни 2015-го можуть бути ще задорогими..
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:47

Київ увійшов до переліку 30 столиць світу з найкращими показниками стану атмосферного повітря у щорічному світовому рейтингу IQAir World Air Quality Report.

Столиця України посіла 26 місце у рейтингу, опинившись між Мадридом та Токіо, повідомляє Київська міська держадміністрація.
https://life.pravda.com.ua/society/2023/03/15/253353/
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:49

  airmax78 написав:PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.

Середня тривалість життя чоловіка в Неньці(без врахування війни) складає 60.5 років.
Якщо Реус вже пенсійного віку і йому скоріш за все вже більше 65-ти, то чого йому чекати?
Одну жіночку з косою( не ЮВТ)?
Так що Реус молодець, і в нього буде як в тому анекдоті, коли вскривали заповіт одного багато дідуся і в ньому були написані мудрі слова, що я був при власному розумі і всі свої гроші витратив сам і на себе)))
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