Додано: Сер 15 бер, 2023 18:43

airmax78 написав: Сомілітарк, орендодавець сьогодні падає в ціні, завтра так само легко, підіймає ціну. Тим більше на нашому супер-короткостроковому ринку де орендна ставка нічим не регульована. А продавець квартири сьогодні падає в ціні, ... і все. Тому так. Це ж елементарно.

PS Вірніше не все - завтра, коли ціни відрастуть, він спостерігатиме за задоволеною фізіономією Реуса та відчуватиме голого васілія в кишені. Сомілітарк, орендодавець сьогодні падає в ціні, завтра так само легко, підіймає ціну. Тим більше на нашому супер-короткостроковому ринку де орендна ставка нічим не регульована. А продавець квартири сьогодні падає в ціні, ... і все. Тому так. Це ж елементарно.PS Вірніше не все - завтра, коли ціни відрастуть, він спостерігатиме за задоволеною фізіономією Реуса та відчуватиме голого васілія в кишені.

Всі економісти в один голос говорть, що ці три ярди валюти в місяць, які нам потрібні для підтримки сьогоднішнього рівня після завершення бойових дій ніхто давати не буде.Скоріш за все ми підемо в дефолт, а держборг вже 110 ярдів, які ніхто списувати не збирається.Виплати для поранених і родичів загиблих воїнів вже лягли важким тягарем на десятки років. Планується збільшення бюджета на 537 ярдів гривень, скоріш за все повністю з друкарського верстата.Я заліз зараз наприклад в оренду в Святошинському районі, нажав фільтр "вартість до 8000 грн" і видало 170 варіантів, причому окремі квартири починаються від 3000 ГРН!!!Я такого не пам'ятаю року так з 99-го, щоб за 70 доларів можно було зняти ОКРЕМУ квартиру( не кімнату) в столиці.Це просто опа, по-моєму ще ніхто не вкурив куди ми заходимо і глубину ж яка вже підкралась не помітно.Якщо не має кому знімати дармові варіанти, то звідки візьмуться РЕАЛЬНІ покупці?І хто куди буде піднімати, якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го, той реально буде через рік кусати себе за одне місце, це просто жах, я шокований тим, що навіть при мільйонах переселенців така дупа в оренді по кількості і цінах, реально не можу відійти від свого маленького аналіза...Ми всі тут ще в рожевих окулярах, навіть я.А якщо ми будемо жити без 3-х ярдів доларів в бюджет, як думаєте, який нас очікує курс долара і рівень цін? Я гадаю, що буде все те саме, що і в 2015-му, курс 100 це буде економічна перемога. Тому ціни 2015-го можуть бути ще задорогими..