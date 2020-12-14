Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Сомілітарк, орендодавець сьогодні падає в ціні, завтра так само легко, підіймає ціну. Тим більше на нашому супер-короткостроковому ринку де орендна ставка нічим не регульована. А продавець квартири сьогодні падає в ціні, ... і все. Тому так. Це ж елементарно. PS Вірніше не все - завтра, коли ціни відрастуть, він спостерігатиме за задоволеною фізіономією Реуса та відчуватиме голого васілія в кишені.
Всі економісти в один голос говорть, що ці три ярди валюти в місяць, які нам потрібні для підтримки сьогоднішнього рівня після завершення бойових дій ніхто давати не буде. Скоріш за все ми підемо в дефолт, а держборг вже 110 ярдів, які ніхто списувати не збирається. Виплати для поранених і родичів загиблих воїнів вже лягли важким тягарем на десятки років. Планується збільшення бюджета на 537 ярдів гривень, скоріш за все повністю з друкарського верстата. Я заліз зараз наприклад в оренду в Святошинському районі, нажав фільтр "вартість до 8000 грн" і видало 170 варіантів, причому окремі квартири починаються від 3000 ГРН!!!
Я такого не пам'ятаю року так з 99-го, щоб за 70 доларів можно було зняти ОКРЕМУ квартиру( не кімнату) в столиці. Це просто опа, по-моєму ще ніхто не вкурив куди ми заходимо і глубину ж яка вже підкралась не помітно. Якщо не має кому знімати дармові варіанти, то звідки візьмуться РЕАЛЬНІ покупці? І хто куди буде піднімати, якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го, той реально буде через рік кусати себе за одне місце, це просто жах, я шокований тим, що навіть при мільйонах переселенців така дупа в оренді по кількості і цінах, реально не можу відійти від свого маленького аналіза... Ми всі тут ще в рожевих окулярах, навіть я. А якщо ми будемо жити без 3-х ярдів доларів в бюджет, як думаєте, який нас очікує курс долара і рівень цін? Я гадаю, що буде все те саме, що і в 2015-му, курс 100 це буде економічна перемога. Тому ціни 2015-го можуть бути ще задорогими..
airmax78 написав:PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.
Середня тривалість життя чоловіка в Неньці(без врахування війни) складає 60.5 років. Якщо Реус вже пенсійного віку і йому скоріш за все вже більше 65-ти, то чого йому чекати? Одну жіночку з косою( не ЮВТ)? Так що Реус молодець, і в нього буде як в тому анекдоті, коли вскривали заповіт одного багато дідуся і в ньому були написані мудрі слова, що я був при власному розумі і всі свої гроші витратив сам і на себе)))
somilitark написав:Моя відповідь проста, просто до орендодавців вже все дойшло, що трапилось за останній рік, а от до продавців ще ні і вони чекають щасливого трамвая, який повезе їх в 2008-й рік по цінам(((
Таким чином можна порахувати приблизну реальну вартість житла на сьогодні: якщо адекватне співвідношення кількість оренд до вартості це 100-120-150, то одиничка з ремонтом повинна коштувати від 15 000 до 22500, а не 60.
много букафф скопировал резюме так сказать)
вы не понимаете фундаментальных вещей: с точки зрения бизнеса - рынок аренды это про "здесь и сейчас" - рынок продажи квартир это игра с более длительным горизонтом
а про то сколько "должна стоить 1к" это верх "аналитики"
а вообще пишите простыни дальше, забавно читать, думаю вам коллеги много +++ поставят
Прохожий написав: а про то сколько "должна стоить 1к" это верх "аналитики"
Є таке поняття як економіка, доходи, очікування, платоспроможний попит. Весь розвинутий світ плюс мінус однаковий і ми не виключення. Ваші аргументи нагадують сліпу віру і радянське "мы институтов не кончали", тому буде все як я хочу і вигідно саме мені))
А економіка це майже фізика, якщо ви розігнались на авто до швидкості 200 км за год. і на вашому шляху бетонна стіна, то нічого не звичайного і забавного з вами не може трапитись, все буде закономірно... Теж саме відбувається і з ринком нерухомості, він є дзеркало економіки, просто продавці прелєсцєй поки йдуть проти вітра і законів, нажаль потім будуть такі ж розумні "як моя дружина потім" і корити себе, чому не продали коли було всього навсього мінус 30% від жирного 2021-го, не всі можуть добавити 1+1 і змоделювати ситуацію, це дійсно важко.
Прохожий написав:вы не понимаете фундаментальных вещей: с точки зрения бизнеса - рынок аренды это про "здесь и сейчас" - рынок продажи квартир это игра с более длительным горизонтом
а про то сколько "должна стоить 1к" это верх "аналитики"
а вообще пишите простыни дальше, забавно читать, думаю вам коллеги много +++ поставят
все правильно - рынок купли-продажи недвиги - это игра в долгую - рынок в 2014-2015 держал цены, потом аж в 2016-2018 когда уже все казалось бы утряслось, он нащупал дно.
и как это противоречит тому что Я написал? всего лишь хотел подчеркнуть бредовость вывода "эксперта" "Таким чином можна порахувати приблизну реальну вартість житла на сьогодні: якщо адекватне співвідношення кількість оренд до вартості це 100-120-150, то одиничка з ремонтом повинна коштувати від 15 000 до 22500, а не 60."