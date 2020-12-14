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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:14
somilitark написав:
нажаль потім будуть такі ж розумні "як моя дружина потім" і корити себе, чому не продали коли було всього навсього мінус 30% від жирного 2021-го
, не всі можуть добавити 1+1 і змоделювати ситуацію, це дійсно важко.
прикольноЖИРНЫЙ 21й
ковид, локдаун, "ввп писец", "мы все умрем", "трупы на улицах" и т.д.
забавно но у некоторых "экспертов" память как у ракушки
надеюсь вы сложили 1+1 и уже всю недвигу выставили на продажу?
или опять "семейный совет" мешает?
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:15
airmax78 написав: reus написав:
Не знаю как -45% на сегодня, но с дисконтом -20% недавно ушла ФК2 2к. квартира с ремонтом. #ясчитаючтодорого #ябынебрал
Кто не купит с дисконтом в 20% - купит с премией в 20%, но папизже
.
Лет через 10. Если раньше, то я не против.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:16
Прохожий написав:
"Таким чином можна порахувати приблизну реальну вартість житла на сьогодні:
якщо адекватне співвідношення кількість оренд до вартості це 100-120-150, то одиничка з ремонтом повинна коштувати від 15 000 до 22500, а не 60.
"
Якщо ви не зрозуміли про що мова то погугліть.
Завжди в усіх странах вираховують показник скільки оренд дорівнює вартості житла.
Показник 350 і більше може бути тільки в курортних і дуже розвинутих фінансових центрах, з мінімальними іпотечними ставками та дуже високим припливом спекулятивних інвестицій в нерухомість.
У нас на носі дефолт, тому ніяких кредитів взагалі не може бути апріорі, но навіщо вам такі "високі матерії", краще будете чекати Міракс і Генезіс, ось це достойні інвестиції...
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:20
Прохожий написав: somilitark написав:
нажаль потім будуть такі ж розумні "як моя дружина потім" і корити себе, чому не продали коли було всього навсього мінус 30% від жирного 2021-го
, не всі можуть добавити 1+1 і змоделювати ситуацію, це дійсно важко.
прикольноЖИРНЫЙ 21й
ковид, локдаун, "ввп писец", "мы все умрем", "трупы на улицах" и т.д.
забавно но у некоторых "экспертов" память как у ракушки
надеюсь вы сложили 1+1 и уже всю недвигу выставили на продажу?
или опять "семейный совет" мешает?
Так, 2021-й був дуже жирний по цінам, ми говорим про цифри чи про новини з телебачення?
А мені немає що продавати, в одній квартирі живу я з своєю сімїєю, в іншій син з дружиною.
Так що мені до лампади ті ціни, головне поточні доходи, а ось вони рухнули... І напевне не я один такий, рівень цін на орендну нерухомість відображає стан справ в економіці і демографії.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:27
somilitark написав:
У нас на носі дефолт, тому ніяких кредитів взагалі не може бути апріорі, но навіщо вам такі "високі матерії", краще будете чекати Міракс і Генезіс, ось це достойні інвестиції...
Кто сказал что человек не выскочил. Хотя не из всех. Прохожий Миракс особо интересен. Всё ещё с Вами?
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:29
somilitark написав:
Так, 2021-й був дуже жирний по цінам, ми говорим про цифри чи про новини з телебачення?А мені немає що продавати, в одній квартирі живу я з своєю сімїєю, в іншій син з дружиною.
Прохожий написав: somilitark написав:
нажаль потім будуть такі ж розумні "як моя дружина потім" і корити себе, чому не продали коли було всього навсього мінус 30% від жирного 2021-го
, не всі можуть добавити 1+1 і змоделювати ситуацію, це дійсно важко.
прикольноЖИРНЫЙ 21й ковид, локдаун, "ввп писец", "мы все умрем", "трупы на улицах" и т.д.
забавно но у некоторых "экспертов" память как у ракушки
надеюсь вы сложили 1+1 и уже всю недвигу выставили на продажу?
или опять "семейный совет" мешает?
Так що мені до лампади ті ціни, головне поточні доходи, а ось вони рухнули... І напевне не я один такий, рівень цін на орендну нерухомість відображає стан справ в економіці і демографії.
Я говорю про "аналитику" на данной ветке в 21м
почитайте архив(поэтому про память и написал), будет весело
кстати вы могли бы пожить в 1й квартире, вторую продать а через годик откупить с профитом 30-40% и поправить финансовой положение как "сложивший 1+1" )
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:33
airmax78 написав:
Не просто ж так Реус не захотів далі випробувати долю і чекати на стрімкий домкрат. При тому що він стверджував що йому і так було де жити.
PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.
Я не рекомендую на мене орієнтуватися, тому, що можете влізти в халепу втратите кошти. У свій час я продав ФК1 за дуже пристойні кошти, зараз практично за ті самі гроші купив на багато крутішу хату, але в країні йде повномасштабна війна і я усвідомлюю, що можна втратити все. Якщо не дай Бог це трапиться, то я до цього морально готовий і не буду жебраком. Рекомендую дочекатися нашої перемоги, тоді будуть і ціни привабливі і вибір великий.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:39
somilitark написав: airmax78 написав:
PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.
Середня тривалість життя чоловіка в Неньці(без врахування війни) складає 60.5 років.
Якщо Реус вже пенсійного віку і йому скоріш за все вже більше 65-ти, то чого йому чекати?
Одну жіночку з косою( не ЮВТ)?
Так що Реус молодець, і в нього буде як в тому анекдоті, коли вскривали заповіт одного багато дідуся і в ньому були написані мудрі слова, що я був при власному розумі і всі свої гроші витратив сам і на себе)))
Мені трішки більше за 50-т. Життя тільки починається
Планів дуже багато.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:45
reus написав: airmax78 написав:
Не просто ж так Реус не захотів далі випробувати долю і чекати на стрімкий домкрат. При тому що він стверджував що йому і так було де жити.
PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.
Я не рекомендую на мене орієнтуватися, тому, що можете влізти в халепу втратите кошти. У свій час я продав ФК1 за дуже пристойні кошти, зараз практично за ті самі гроші купив на багато крутішу хату, але в країні йде повномасштабна війна і я усвідомлюю, що можна втратити все. Якщо не дай Бог це трапиться, то я до цього морально готовий і не буду жебраком. Рекомендую дочекатися нашої перемоги, тоді будуть і ціни привабливі і вибір великий.
Ага, навкруги все збс, всі святкують і ціни нижче плінтуса. Завжди саме так і буває.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:48
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