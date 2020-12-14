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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:51
Прохожий написав:
кстати вы могли бы пожить в 1й квартире, вторую продать а через годик откупить с профитом 30-40% и поправить финансовой положение как "сложивший 1+1" )
А от не хочу я жити вуликом. І ці всі двіжухі по переєзду і продажем з вльотом полтосіками мене теж будуть засмучувати, а так мене все влаштовує, я не граю в довгу на ринку нерухомості, я живу тут і зараз.
У мене ще є дочка, я хочу створити умови , щоб з часом і її відселити, а не збирати дітей( звучить прямо як ввх збирає землі) до купи на старості, це вже біда, чи ви не згодні, що у віці 18+ всі повинні жити окремо?)))
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:54
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Не просто ж так Реус не захотів далі випробувати долю і чекати на стрімкий домкрат. При тому що він стверджував що йому і так було де жити.
PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.
Я не рекомендую на мене орієнтуватися, тому, що можете влізти в халепу втратите кошти. У свій час я продав ФК1 за дуже пристойні кошти, зараз практично за ті самі гроші купив на багато крутішу хату, але в країні йде повномасштабна війна і я усвідомлюю, що можна втратити все. Якщо не дай Бог це трапиться, то я до цього морально готовий і не буду жебраком. Рекомендую дочекатися нашої перемоги, тоді будуть і ціни привабливі і вибір великий.
Ага, навкруги все збс, всі святкують і ціни нижче плінтуса. Завжди саме так і буває.
Країна буде у скрутному економічному становищі. Ціни будуть відповідати реаліям часу. Можливо, я тоді ще щось придбаю.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:57
Vadim_ написав:
Для порівняння, Дніпро
У Дніпра особливе положення, купа поранених в лікарні Мечникова дають попит на орендну нерухомість, тут у друга кум попав туди, дружина пораненого кинулась знімати не далеко від лікарні, добрі люди брали всього 2000 грн на день.
Зараз пораненого перевезли до столиці і дружина має змогу платити за платну палату в лікарні і взагалі не створює ніякого попита на ринку нерухомості.
Ну і напевне з цінами на продаж таж сама хвороба ждунів, що і в столиці, чекають як Макс, коли нас примуть до Нато, перемоги і взагалі за все добре проти всього поганого.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:13
somilitark написав: Vadim_ написав:
Для порівняння, Дніпро
У Дніпра особливе положення, купа поранених в лікарні Мечникова дають попит на орендну нерухомість, тут у друга кум попав туди, дружина пораненого кинулась знімати не далеко від лікарні, добрі люди брали всього 2000 грн на день.
Зараз пораненого перевезли до столиці і дружина має змогу платити за платну палату в лікарні і взагалі не створює ніякого попита на ринку нерухомості.
Ну і напевне з цінами на продаж таж сама хвороба ждунів, що і в столиці, чекають як Макс, коли нас примуть до Нато, перемоги і взагалі за все добре проти всього поганого.
Я просто констатую факт сьогоднішньої реальності.
Аренда от собственника ,улетает моментально.
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Vadim_
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:32
Vadim_ написав: somilitark написав: Vadim_ написав:
Для порівняння, Дніпро
У Дніпра особливе положення, купа поранених в лікарні Мечникова дають попит на орендну нерухомість, тут у друга кум попав туди, дружина пораненого кинулась знімати не далеко від лікарні, добрі люди брали всього 2000 грн на день.
Зараз пораненого перевезли до столиці і дружина має змогу платити за платну палату в лікарні і взагалі не створює ніякого попита на ринку нерухомості.
Ну і напевне з цінами на продаж таж сама хвороба ждунів, що і в столиці, чекають як Макс, коли нас примуть до Нато, перемоги і взагалі за все добре проти всього поганого.
Я просто констатую факт сьогоднішньої реальності.
Аренда от собственника ,улетает моментально.
Мечникова і госпіталь то до держави питання...
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Додано: Сер 15 бер, 2023 21:46
Vadim_
В РиверПарке аренда однушки, которая ощущается как трешка, около 500уе, как была она и 3-4года назад
Цена продажи сколько аренд, 150+-?
Баку это памятник, как и Бартоломео, они нахер никому не нужны, хотя арендаторы туда легко находятся
Про то что сейчас именно квартиры от собственника улетают вы загнули
Реально город чуть опустел и знаю даже кое кто обратно в Марик и Скадовск с Геническом уехали
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барабашов
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