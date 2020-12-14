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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:51
Прохожий написав:
кстати вы могли бы пожить в 1й квартире, вторую продать а через годик откупить с профитом 30-40% и поправить финансовой положение как "сложивший 1+1" )
А от не хочу я жити вуликом. І ці всі двіжухі по переєзду і продажем з вльотом полтосіками мене теж будуть засмучувати, а так мене все влаштовує, я не граю в довгу на ринку нерухомості, я живу тут і зараз.
У мене ще є дочка, я хочу створити умови , щоб з часом і її відселити, а не збирати дітей( звучить прямо як ввх збирає землі) до купи на старості, це вже біда, чи ви не згодні, що у віці 18+ всі повинні жити окремо?)))
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somilitark
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:54
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Не просто ж так Реус не захотів далі випробувати долю і чекати на стрімкий домкрат. При тому що він стверджував що йому і так було де жити.
PS Не слухайте Реуса - дивиться за тим що він робить. Слова залишаться словами.
Я не рекомендую на мене орієнтуватися, тому, що можете влізти в халепу втратите кошти. У свій час я продав ФК1 за дуже пристойні кошти, зараз практично за ті самі гроші купив на багато крутішу хату, але в країні йде повномасштабна війна і я усвідомлюю, що можна втратити все. Якщо не дай Бог це трапиться, то я до цього морально готовий і не буду жебраком. Рекомендую дочекатися нашої перемоги, тоді будуть і ціни привабливі і вибір великий.
Ага, навкруги все збс, всі святкують і ціни нижче плінтуса. Завжди саме так і буває.
Країна буде у скрутному економічному становищі. Ціни будуть відповідати реаліям часу. Можливо, я тоді ще щось придбаю.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 19:57
Vadim_ написав:
Для порівняння, Дніпро
У Дніпра особливе положення, купа поранених в лікарні Мечникова дають попит на орендну нерухомість, тут у друга кум попав туди, дружина пораненого кинулась знімати не далеко від лікарні, добрі люди брали всього 2000 грн на день.
Зараз пораненого перевезли до столиці і дружина має змогу платити за платну палату в лікарні і взагалі не створює ніякого попита на ринку нерухомості.
Ну і напевне з цінами на продаж таж сама хвороба ждунів, що і в столиці, чекають як Макс, коли нас примуть до Нато, перемоги і взагалі за все добре проти всього поганого.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:13
somilitark написав: Vadim_ написав:
Для порівняння, Дніпро
У Дніпра особливе положення, купа поранених в лікарні Мечникова дають попит на орендну нерухомість, тут у друга кум попав туди, дружина пораненого кинулась знімати не далеко від лікарні, добрі люди брали всього 2000 грн на день.
Зараз пораненого перевезли до столиці і дружина має змогу платити за платну палату в лікарні і взагалі не створює ніякого попита на ринку нерухомості.
Ну і напевне з цінами на продаж таж сама хвороба ждунів, що і в столиці, чекають як Макс, коли нас примуть до Нато, перемоги і взагалі за все добре проти всього поганого.
Я просто констатую факт сьогоднішньої реальності.
Аренда от собственника ,улетает моментально.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 20:32
Vadim_ написав: somilitark написав: Vadim_ написав:
Для порівняння, Дніпро
У Дніпра особливе положення, купа поранених в лікарні Мечникова дають попит на орендну нерухомість, тут у друга кум попав туди, дружина пораненого кинулась знімати не далеко від лікарні, добрі люди брали всього 2000 грн на день.
Зараз пораненого перевезли до столиці і дружина має змогу платити за платну палату в лікарні і взагалі не створює ніякого попита на ринку нерухомості.
Ну і напевне з цінами на продаж таж сама хвороба ждунів, що і в столиці, чекають як Макс, коли нас примуть до Нато, перемоги і взагалі за все добре проти всього поганого.
Я просто констатую факт сьогоднішньої реальності.
Аренда от собственника ,улетает моментально.
Мечникова і госпіталь то до держави питання...
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Vadim_
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Додано: Сер 15 бер, 2023 21:46
Vadim_
В РиверПарке аренда однушки, которая ощущается как трешка, около 500уе, как была она и 3-4года назад
Цена продажи сколько аренд, 150+-?
Баку это памятник, как и Бартоломео, они нахер никому не нужны, хотя арендаторы туда легко находятся
Про то что сейчас именно квартиры от собственника улетают вы загнули
Реально город чуть опустел и знаю даже кое кто обратно в Марик и Скадовск с Геническом уехали
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барабашов
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Додано: Сер 15 бер, 2023 22:50
решил посмотреть квартиру в ФК2.
мне казалось на профильном фин.форуме мнения должны быть прогрессивными.
зачем врать про обвал? или это полная профнепригодность?
за 140 куе есть одна квартира 62 м2 без ремонта. всё.
бульвар фонтанов. самое дешёвое - 300 куе за 110 м2 с начатым ремонтом ещё и 3 этаж. до войны я её смотрел вживую ровно за столько же.
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beee
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Додано: Сер 15 бер, 2023 23:06
beee написав:
решил посмотреть квартиру в ФК2.
мне казалось на профильном фин.форуме мнения должны быть прогрессивными.
зачем врать про обвал? или это полная профнепригодность?
за 140 куе есть одна квартира 62 м2 без ремонта. всё.
бульвар фонтанов. самое дешёвое - 300 куе за 110 м2 с начатым ремонтом ещё и 3 этаж. до войны я её смотрел вживую ровно за столько же.
Не так давно в ФК2 была продана квартира -40% дисконт от 2021 года. И совсем недавно -20% с ремонтом. Если Вам интересно, то я попробую договориться с собственником, думаю за деньги он согласиться показать доки. Пока дисконт, единичные случаи, но есть. Правда и продажи единичные. Мое субъективное мнение. Если собственник хочет продать, то он вынужден сделать дисконт. Без дисконта вообще ничего не продается. А вот какой будет дисконт, зависит от того, насколько срочно продавцу нужны деньги. Понятно, что все выставляют с минимальным дисконтом, но в какой-то момент могут пойти на еще большие уступки покупателю. Пока рынок оч. тонкий, но все-таки думаю, что медленно вниз. Большинство продавцов выставляют ценник в надежде, что клюнет состоятельный ЛОШОК, и не спешат снижать.
Да, и еще интересные тенденции. Мой знакомый риелтор, который даже в это непростое время умудряется зарабатывать, говорит, что в последнее время, появилось достаточно много желающих покупать с дисконтом -30% - -50% и даже иностранцы есть, которые верят в победу Украины. Поэтому с хорошим дисконтом квартиры уходят почти сразу.
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reus
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