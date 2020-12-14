Додано: Чет 16 бер, 2023 08:34

тема про КРЖН, а тут пытаются припаять УРЖН (украинский рынок)

и получаются перспективы как средняя температура по больнице....



при этом жизнь и внешние факторы гоняют ту самую "температуру" по совершенно непрогнозируемым этажам.



кто мог предположить ценовой бум на западной Украине? если бы не война, то там было бы все стабильно и ровно.

так же и в Мариуполе думаю, что были сделки за неделю до войны, и все верили что поступили выгодно.



КРЖН надо рассматривать обособленее, от всей страны. когда жопа всецело в стране (что прогнозируют после завершения войны), то люди тянутся к центру в поисках работы хоть какой (те, кто не в состоянии выехать по разным причинам) соответственно как ни крути, рынок аренды в столице будет всегда лакомым куском.

2022й год - скорее исключение из этого правила ввиду внешних факторов.



пс(сарказм, ирония, впечатлительным приготовить ректальные средства охлаждения).

про количество месяцев для окупаемости. в лихие 90е однушка стоила 4000 баксов. а аренда 60. окупаемость 6 лет. во времена были, не то шо сейчас



пс2(впечатлительным приготовить ректальные средства охлаждения)

как ни крути,то мы еще ментально недалеки от постсовка и рашке. так вот на рашке недвижимость по центрам (мск,спб, екб) является чем-то запредельно космически недосягаемым для очень многих. люди арендуют квартиры, комнаты, койокместа, кладовки и прочие конуры.

все эти разговоры про удаленку, ИТ, и прочие баблометные темы, когда жить в центре необязательно - это все еще для очень тонкого среза общества.( да, он у нас скорее всего больше, чем у конченых соседей, но тем не менее)

всеравно в центр будут ехать учится, работать на стройки, сиделками, водителями и прочими менеджерами по продажам, и будут арендовать.