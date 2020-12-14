Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го,
скажу так ситуация немного парадоксальная. не типичная. количество объяв по аренде на охе с лета2022 даже уменьшилось с примерно с 30К до 17К, но уже как вы и пишите там стабильно проскакивают варианты аренды по 3000 - 4000 грн./мес
А вот количество объяв на продажу увеличилось с 13К до 21К, но на мой субъективный взгляд цены фактически "застряли" на уровне конца лета 2022, ну может минус 5...10%
[quote="5554390:uaprofi"][quote="5554266:somilitark"]якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го,[/quote]
скажу так ситуация немного парадоксальная. не типичная. количество объяв по аренде на охе с лета2022 [b]даже уменьшилось[/b] с примерно с 30К до 17К, но уже как вы и пишите там стабильно проскакивают варианты аренды по 3000 - 4000 грн./мес
А вот количество объяв на продажу увеличилось с 13К до 21К, но на мой субъективный взгляд цены фактически "застряли" на уровне конца лета 2022, ну может минус 5...10%
продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?[/quote]
Вони чекають дива. Його не буде.
Завжди падіння (зниження) caprate (співвідношення вартості продажу активу та його оренди) -це ознака процвітання ринку, високого попиту на нерухомість. Як у Відні, як у Каліфорнії, як у Маямі.
Caprate є зрозумілим багатьом проксі до investment yield, тобто ставкою внутрішної доходності інвестиції в нерухомість. Тобто ставки дисконтування, яка зрівнює негативний для інвестора грошовий потік від інвестиції сьогодні та додатні потоки від оренди та потім продажу актива а майбутньому. Технічно, це еквівалентні значення, коли ми не очікуємо змін вартості оренди, і плануємо тримати нерухомість теретично нескінченно, практично - понад 30-40 років.
В кризу caprate завжди зростає, тому що оренда - набагато стабільніша величина в нормальних, стабільних, розвинених економіках.
Це тому, що оренда - життєво необхідна послуга, а володіння квартрою - ні. Чкщо в тебе не вистачає грошей купити власну квартиру ти живеш в оренді, а без грошей на оренду - ти живеш під мостом. І доступність цих альтернатив абсолютно різна.
Тому ситуація, що склалась зараз на КРЖН - це атипово. Це доводить що на сьогодні, на відміну від криз 2008, 2014 років, ми живемо не в країні, де нерухомість керується законами економіки. Ми живемо в країні війни. В країні, що майже одномоментно втратила 5+ млн жителів. В країні безумовної післявоєнної бідності та занепаду для переважної більшості населення.
Проте економіка завжди перемагає. І це погана новина для власників, в минулому успішних інвесторів. Це про те, що КРЖН найближчі щонайменше 3-5 років після закінчення війни, яка може тривати роками, буде в дупі.
тема про КРЖН, а тут пытаются припаять УРЖН (украинский рынок) и получаются перспективы как средняя температура по больнице....
при этом жизнь и внешние факторы гоняют ту самую "температуру" по совершенно непрогнозируемым этажам.
кто мог предположить ценовой бум на западной Украине? если бы не война, то там было бы все стабильно и ровно. так же и в Мариуполе думаю, что были сделки за неделю до войны, и все верили что поступили выгодно.
КРЖН надо рассматривать обособленее, от всей страны. когда жопа всецело в стране (что прогнозируют после завершения войны), то люди тянутся к центру в поисках работы хоть какой (те, кто не в состоянии выехать по разным причинам) соответственно как ни крути, рынок аренды в столице будет всегда лакомым куском. 2022й год - скорее исключение из этого правила ввиду внешних факторов.
пс(сарказм, ирония, впечатлительным приготовить ректальные средства охлаждения). про количество месяцев для окупаемости. в лихие 90е однушка стоила 4000 баксов. а аренда 60. окупаемость 6 лет. во времена были, не то шо сейчас
пс2(впечатлительным приготовить ректальные средства охлаждения) как ни крути,то мы еще ментально недалеки от постсовка и рашке. так вот на рашке недвижимость по центрам (мск,спб, екб) является чем-то запредельно космически недосягаемым для очень многих. люди арендуют квартиры, комнаты, койокместа, кладовки и прочие конуры. все эти разговоры про удаленку, ИТ, и прочие баблометные темы, когда жить в центре необязательно - это все еще для очень тонкого среза общества.( да, он у нас скорее всего больше, чем у конченых соседей, но тем не менее) всеравно в центр будут ехать учится, работать на стройки, сиделками, водителями и прочими менеджерами по продажам, и будут арендовать.
boshetyn написав: КРЖН надо рассматривать обособленее, от всей страны. когда жопа всецело в стране (что прогнозируют после завершения войны), то люди тянутся к центру в поисках работы хоть какой (те, кто не в состоянии выехать по разным причинам) соответственно как ни крути, рынок аренды в столице будет всегда лакомым куском. 2022й год - скорее исключение из этого правила ввиду внешних факторов.
когда факт невозможно оспорить, его всегда можно объявить аномалией
boshetyn написав:эмоциональным, а не экономически обоснованным,
большинство процессов, что мы сейчас видим в т.ч. на данной ветке это эмоции. Страх и ожидание худшего. Мы все умрем, недвижимость у вас никто не купит даже за 1$ квартиры будут не нужны. И такие посты набирают по 15 плюсов.
К сожалению, экономика сейчас заложница таких настроений. И не только на рынке недвижимости. Цены на генераторы эпохи блэкаута все помнят? Какая в ней была экономика. Накупили все магазины по моей улице, теперь стоят пылятся никому не нужные.
Или 50 грн за кило лука. Квартиры не нужны а лук по 50 нужен. У нас уже голод чтоли, золото на хлеб где можно обменять.
Любой дисбаланс заканчивается маятником в обратную сторону. Не может быть такого, чтобы миллионы квартир стали вдруг не нужны. Это как лук был 12 стал 50. Правило больших чисел в Украине не работает. Странно что законы гравитации пока еще работают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 10:27, всього редагувалось 5 разів.