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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10816108171081810819>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 03:46

  somilitark написав:якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го,


скажу так ситуация немного парадоксальная. не типичная.
количество объяв по аренде на охе с лета2022 даже уменьшилось с примерно с 30К до 17К, но уже как вы и пишите там стабильно проскакивают варианты аренды по 3000 - 4000 грн./мес

А вот количество объяв на продажу увеличилось с 13К до 21К, но на мой субъективный взгляд цены фактически "застряли" на уровне конца лета 2022, ну может минус 5...10%

продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 04:06

А шо, Киевгорстрой банкрот почти?
Такие большие, это ж бомба будет

Вот люди собирают петицию , что бы государство вмешалось

https://forum.domik.ua/uk/pr-otradnyj-9 ... st-2096661
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:01

[quote="5554390:uaprofi"][quote="5554266:somilitark"]якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го,[/quote]

скажу так ситуация немного парадоксальная. не типичная.
количество объяв по аренде на охе с лета2022 [b]даже уменьшилось[/b] с примерно с 30К до 17К, но уже как вы и пишите там стабильно проскакивают варианты аренды по 3000 - 4000 грн./мес

А вот количество объяв на продажу увеличилось с 13К до 21К, но на мой субъективный взгляд цены фактически "застряли" на уровне конца лета 2022, ну может минус 5...10%

продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?[/quote]

Вони чекають дива. Його не буде.

Завжди падіння (зниження) caprate (співвідношення вартості продажу активу та його оренди) -це ознака процвітання ринку, високого попиту на нерухомість. Як у Відні, як у Каліфорнії, як у Маямі.

Caprate є зрозумілим багатьом проксі до investment yield, тобто ставкою внутрішної доходності інвестиції в нерухомість. Тобто ставки дисконтування, яка зрівнює негативний для інвестора грошовий потік від інвестиції сьогодні та додатні потоки від оренди та потім продажу актива а майбутньому.
Технічно, це еквівалентні значення, коли ми не очікуємо змін вартості оренди, і плануємо тримати нерухомість теретично нескінченно, практично - понад 30-40 років.

В кризу caprate завжди зростає, тому що оренда - набагато стабільніша величина в нормальних, стабільних, розвинених економіках.

Це тому, що оренда - життєво необхідна послуга, а володіння квартрою - ні. Чкщо в тебе не вистачає грошей купити власну квартиру ти живеш в оренді, а без грошей на оренду - ти живеш під мостом. І доступність цих альтернатив абсолютно різна.

Тому ситуація, що склалась зараз на КРЖН - це атипово. Це доводить
що на сьогодні, на відміну від криз 2008, 2014 років, ми живемо не в країні, де нерухомість керується законами економіки. Ми живемо в країні війни. В країні, що майже одномоментно втратила 5+ млн жителів. В країні безумовної післявоєнної бідності та занепаду для переважної більшості населення.

Проте економіка завжди перемагає. І це погана новина для власників, в минулому успішних інвесторів. Це про те, що КРЖН найближчі щонайменше 3-5 років після закінчення війни, яка може тривати роками, буде в дупі.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тема про КРЖН, а тут пытаются припаять УРЖН (украинский рынок)
и получаются перспективы как средняя температура по больнице....

при этом жизнь и внешние факторы гоняют ту самую "температуру" по совершенно непрогнозируемым этажам.

кто мог предположить ценовой бум на западной Украине? если бы не война, то там было бы все стабильно и ровно.
так же и в Мариуполе думаю, что были сделки за неделю до войны, и все верили что поступили выгодно.

КРЖН надо рассматривать обособленее, от всей страны. когда жопа всецело в стране (что прогнозируют после завершения войны), то люди тянутся к центру в поисках работы хоть какой (те, кто не в состоянии выехать по разным причинам) соответственно как ни крути, рынок аренды в столице будет всегда лакомым куском.
2022й год - скорее исключение из этого правила ввиду внешних факторов.

пс(сарказм, ирония, впечатлительным приготовить ректальные средства охлаждения).
про количество месяцев для окупаемости. в лихие 90е однушка стоила 4000 баксов. а аренда 60. окупаемость 6 лет. во времена были, не то шо сейчас

пс2(впечатлительным приготовить ректальные средства охлаждения)
как ни крути,то мы еще ментально недалеки от постсовка и рашке. так вот на рашке недвижимость по центрам (мск,спб, екб) является чем-то запредельно космически недосягаемым для очень многих. люди арендуют квартиры, комнаты, койокместа, кладовки и прочие конуры.
все эти разговоры про удаленку, ИТ, и прочие баблометные темы, когда жить в центре необязательно - это все еще для очень тонкого среза общества.( да, он у нас скорее всего больше, чем у конченых соседей, но тем не менее)
всеравно в центр будут ехать учится, работать на стройки, сиделками, водителями и прочими менеджерами по продажам, и будут арендовать.
boshetyn
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:46

  boshetyn написав:
КРЖН надо рассматривать обособленее, от всей страны. когда жопа всецело в стране (что прогнозируют после завершения войны), то люди тянутся к центру в поисках работы хоть какой (те, кто не в состоянии выехать по разным причинам) соответственно как ни крути, рынок аренды в столице будет всегда лакомым куском.
2022й год - скорее исключение из этого правила ввиду внешних факторов.



когда факт невозможно оспорить, его всегда можно объявить аномалией
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  uaprofi написав:продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?

как только война закончится, цены вырастут на десятки %%% за ночь
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  uaprofi написав:продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?

как только война закончится, цены вырастут на десятки %%% за ночь
В 6 часов вечера после войны
Все сразу после работы побегут, сбиваясь с ног, за кв.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:26

  Олежан написав:
  uaprofi написав:продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?

как только война закончится, цены вырастут на десятки %%% за ночь


многие это могут воспринять как прикол, но реально после 24-02-23 тупо смели все хаты на массиве с прайсом до 35к в жилом состоянии.
квартиры висели по 6-8 месяцев на сайтах объяв.

поэтому в ваших словах есть очень большая доля правды.
да, этот рост будет эмоциональным, а не экономически обоснованным, но мы же гворим о фактах, а не о факторах...
boshetyn
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:41

  boshetyn написав:эмоциональным, а не экономически обоснованным,
большинство процессов, что мы сейчас видим в т.ч. на данной ветке это эмоции. Страх и ожидание худшего. Мы все умрем, недвижимость у вас никто не купит даже за 1$ квартиры будут не нужны. И такие посты набирают по 15 плюсов.

К сожалению, экономика сейчас заложница таких настроений. И не только на рынке недвижимости. Цены на генераторы эпохи блэкаута все помнят? Какая в ней была экономика. Накупили все магазины по моей улице, теперь стоят пылятся никому не нужные.

Или 50 грн за кило лука. Квартиры не нужны а лук по 50 нужен. У нас уже голод чтоли, золото на хлеб где можно обменять.

Любой дисбаланс заканчивается маятником в обратную сторону. Не может быть такого, чтобы миллионы квартир стали вдруг не нужны. Это как лук был 12 стал 50. Правило больших чисел в Украине не работает. Странно что законы гравитации пока еще работают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 10:27, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 09:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna
Faceless
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