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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 10:30
Ценник можно выставить любой, но реальные сделки идут с дисконтом от -15% до -50%
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reus
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Додано: Чет 16 бер, 2023 10:56
airmax78 написав:
Дно пройдено?
По текущим курсАм грн/доллар кажется, что возможности дешевея исчерпаны. Но это касается сегмента "фу-фу-фу", т.е. гостинок на Лесном которых резко не стало за ночь.
А в сегменте цветущих пахучих квиток по-прежнему процветают дисконты.)
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vladimir07
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:26
Ромасик написав: Олежан написав: uaprofi написав:
продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?
как только война закончится, цены вырастут на десятки %%% за ночь
В 6 часов вечера после войны
Все сразу после работы побегут, сбиваясь с ног, за кв.
+/- так і буде.
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airmax78
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:32
adeges написав: uaprofi написав: somilitark написав:
якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го,
скажу так ситуация немного парадоксальная. не типичная.
количество объяв по аренде на охе с лета2022 даже уменьшилось
с примерно с 30К до 17К, но уже как вы и пишите там стабильно проскакивают варианты аренды по 3000 - 4000 грн./мес
А вот количество объяв на продажу увеличилось с 13К до 21К, но на мой субъективный взгляд цены фактически "застряли" на уровне конца лета 2022, ну может минус 5...10%
продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?
Вони чекають дива. Його не буде.
Завжди падіння (зниження) caprate (співвідношення вартості продажу активу та його оренди) -це ознака процвітання ринку, високого попиту на нерухомість. Як у Відні, як у Каліфорнії, як у Маямі.
Caprate є зрозумілим багатьом проксі до investment yield, тобто ставкою внутрішної доходності інвестиції в нерухомість. Тобто ставки дисконтування, яка зрівнює негативний для інвестора грошовий потік від інвестиції сьогодні та додатні потоки від оренди та потім продажу актива а майбутньому.
Технічно, це еквівалентні значення, коли ми не очікуємо змін вартості оренди, і плануємо тримати нерухомість теретично нескінченно, практично - понад 30-40 років.
В кризу caprate завжди зростає, тому що оренда - набагато стабільніша величина в нормальних, стабільних, розвинених економіках.
Це тому, що оренда - життєво необхідна послуга, а володіння квартрою - ні. Чкщо в тебе не вистачає грошей купити власну квартиру ти живеш в оренді, а без грошей на оренду - ти живеш під мостом. І доступність цих альтернатив абсолютно різна.
Тому ситуація, що склалась зараз на КРЖН - це атипово. Це доводить
що на сьогодні, на відміну від криз 2008, 2014 років, ми живемо не в країні, де нерухомість керується законами економіки. Ми живемо в країні війни. В країні, що майже одномоментно втратила 5+ млн жителів. В країні безумовної післявоєнної бідності та занепаду для переважної більшості населення.
Проте економіка завжди перемагає. І це погана новина для власників, в минулому успішних інвесторів. Це про те, що КРЖН найближчі щонайменше 3-5 років після закінчення війни, яка може тривати роками, буде в дупі.
А що там по заходу України? Що там з орендою та цінами, як поводять себе: за законами, аномально чи ще якось? Чи це не Україна і на них війна не розповсюджується? Чи може виводити якись закони під час війни - то є дурня?
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Додано: Чет 16 бер, 2023 11:49
reus написав:
Ценник можно выставить любой, но реальные сделки идут с дисконтом от -15% до -50%
дисконт от любого ценника - ни о чем. Выставлю я хрущ за 200куе, по вашему за 100 он уйдёт, -50% всьо чотко. Редко кт оначинает продавать с самой низкой цены, сначала ставит ценник "розовая мечта", потом смотрит. Если полгода ни просмотров ни продаж - снижает.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:00
vitaliian написав: reus написав:
Ценник можно выставить любой, но реальные сделки идут с дисконтом от -15% до -50%
дисконт от любого ценника - ни о чем. Выставлю я хрущ за 200куе, по вашему за 100 он уйдёт, -50% всьо чотко. Редко кт оначинает продавать с самой низкой цены, сначала ставит розовую мечту, потом смотрит.
У меня ориентир 2021 год. Я все дисконты считаю от цен продажи 2021 года.
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reus
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