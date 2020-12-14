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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10817108181081910820>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:30

  Faceless написав:Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna

Ценник можно выставить любой, но реальные сделки идут с дисконтом от -15% до -50%
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:56

  airmax78 написав:Дно пройдено?


По текущим курсАм грн/доллар кажется, что возможности дешевея исчерпаны. Но это касается сегмента "фу-фу-фу", т.е. гостинок на Лесном которых резко не стало за ночь.
А в сегменте цветущих пахучих квиток по-прежнему процветают дисконты.)
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:26

  Ромасик написав:
Олежан написав:
  uaprofi написав:продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?

как только война закончится, цены вырастут на десятки %%% за ночь
В 6 часов вечера после войны
Все сразу после работы побегут, сбиваясь с ног, за кв.

+/- так і буде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:32

  adeges написав:
  uaprofi написав:
  somilitark написав:якщо навєс по оренді вже космічний, ще трохи і буде теж саме на продажі, хто не продав навіть зараз за мінус 50% від 2021-го,


скажу так ситуация немного парадоксальная. не типичная.
количество объяв по аренде на охе с лета2022 даже уменьшилось с примерно с 30К до 17К, но уже как вы и пишите там стабильно проскакивают варианты аренды по 3000 - 4000 грн./мес

А вот количество объяв на продажу увеличилось с 13К до 21К, но на мой субъективный взгляд цены фактически "застряли" на уровне конца лета 2022, ну может минус 5...10%

продавцы таки выжидают. ждут? чего они ждут?


Вони чекають дива. Його не буде.

Завжди падіння (зниження) caprate (співвідношення вартості продажу активу та його оренди) -це ознака процвітання ринку, високого попиту на нерухомість. Як у Відні, як у Каліфорнії, як у Маямі.

Caprate є зрозумілим багатьом проксі до investment yield, тобто ставкою внутрішної доходності інвестиції в нерухомість. Тобто ставки дисконтування, яка зрівнює негативний для інвестора грошовий потік від інвестиції сьогодні та додатні потоки від оренди та потім продажу актива а майбутньому.
Технічно, це еквівалентні значення, коли ми не очікуємо змін вартості оренди, і плануємо тримати нерухомість теретично нескінченно, практично - понад 30-40 років.

В кризу caprate завжди зростає, тому що оренда - набагато стабільніша величина в нормальних, стабільних, розвинених економіках.

Це тому, що оренда - життєво необхідна послуга, а володіння квартрою - ні. Чкщо в тебе не вистачає грошей купити власну квартиру ти живеш в оренді, а без грошей на оренду - ти живеш під мостом. І доступність цих альтернатив абсолютно різна.

Тому ситуація, що склалась зараз на КРЖН - це атипово. Це доводить
що на сьогодні, на відміну від криз 2008, 2014 років, ми живемо не в країні, де нерухомість керується законами економіки. Ми живемо в країні війни. В країні, що майже одномоментно втратила 5+ млн жителів. В країні безумовної післявоєнної бідності та занепаду для переважної більшості населення.

Проте економіка завжди перемагає. І це погана новина для власників, в минулому успішних інвесторів. Це про те, що КРЖН найближчі щонайменше 3-5 років після закінчення війни, яка може тривати роками, буде в дупі.

А що там по заходу України? Що там з орендою та цінами, як поводять себе: за законами, аномально чи ще якось? Чи це не Україна і на них війна не розповсюджується? Чи може виводити якись закони під час війни - то є дурня?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:49

  reus написав:
  Faceless написав:Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna

Ценник можно выставить любой, но реальные сделки идут с дисконтом от -15% до -50%

дисконт от любого ценника - ни о чем. Выставлю я хрущ за 200куе, по вашему за 100 он уйдёт, -50% всьо чотко. Редко кт оначинает продавать с самой низкой цены, сначала ставит ценник "розовая мечта", потом смотрит. Если полгода ни просмотров ни продаж - снижает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:00

  vitaliian написав:
  reus написав:
  Faceless написав:Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna

Ценник можно выставить любой, но реальные сделки идут с дисконтом от -15% до -50%

дисконт от любого ценника - ни о чем. Выставлю я хрущ за 200куе, по вашему за 100 он уйдёт, -50% всьо чотко. Редко кт оначинает продавать с самой низкой цены, сначала ставит розовую мечту, потом смотрит.

У меня ориентир 2021 год. Я все дисконты считаю от цен продажи 2021 года.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:07

  reus написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Ценник можно выставить любой, но реальные сделки идут с дисконтом от -15% до -50%

дисконт от любого ценника - ни о чем. Выставлю я хрущ за 200куе, по вашему за 100 он уйдёт, -50% всьо чотко. Редко кт оначинает продавать с самой низкой цены, сначала ставит розовую мечту, потом смотрит.

У меня ориентир 2021 год. Я все дисконты считаю от цен продажи 2021 года.

Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:40

  Faceless написав:Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna

Без обсуждений нюансов ремонта и места объекта - какая цена готовой Галактики была за метр и когда? И есть ли там влёт по цене 1700/метр при цене ремонта допустим 300-400-500-600 за метр? И продаётся ли сейчас подобное именно там и за сколько реально(может кто то в кругу общения слил, а кто то, как Реус, придавил продавана и купил)?
Ту АБЕДЖЭС
Вас почитать - шо Мунтяна в воскресенье в "Возрождении" послушать, причём с хорошего бодуна
Вы точно экономист а не политик по диплому?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 16 бер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новости из реального мира. Если помните моего другана, который влез в недострой в Одессе 23.02.2022 как я его ни останавливал. В общем звонит он застройщику и предлагает оплатить авансом стоимость квартиры при условии предоставления ему 30% скидки (не 40, не 45, не 50 - хотя бы 30). И это за недострой.
Застройщик предложил ему скидку... 1.9%
Друган хочет купить у них еще машиноместо. Цена за машиноместо: 19куе. Уровень 23.02.2022г. Скидок нет.
Занавес.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ребята, и это Одесса: пляжи закрыты хз на сколько. Порт работает только пока кацапы разрешают.
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