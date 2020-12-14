Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 12:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет
Додано: Чет 16 бер, 2023 12:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кстати, освобождается машиноместо в Одессе. Вчера поздно вечером разместил объявление на ОЛХ. Сегодня утром - 630 просмотров.
Додано: Чет 16 бер, 2023 12:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
Додано: Чет 16 бер, 2023 13:00
из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.
Додано: Чет 16 бер, 2023 13:00
[b]
Господа что за история, квартирі уже начали конфисковівать
Пуповикам с Вені напрячься
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