RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10817108181081910820
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет
airmax78
 
Повідомлень: 42046
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, освобождается машиноместо в Одессе. Вчера поздно вечером разместил объявление на ОЛХ. Сегодня утром - 630 просмотров.
airmax78
 
Повідомлень: 42046
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.

Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
reus
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 21.03.12
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:00

  reus написав:
  airmax78 написав:Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.

Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.

из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17206
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:00

[b]

Господа что за история, квартирі уже начали конфисковівать :?:
Пуповикам с Вені напрячься :mrgreen:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10817108181081910820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5262616
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15936266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.