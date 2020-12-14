Додано: Чет 16 бер, 2023 14:26

airmax78 написав: Новости из реального мира. Если помните моего другана, который влез в недострой в Одессе 23.02.2022 как я его ни останавливал. В общем звонит он застройщику и предлагает оплатить авансом стоимость квартиры при условии предоставления ему 30% скидки (не 40, не 45, не 50 - хотя бы 30). И это за недострой.

Застройщик предложил ему скидку... 1.9%

Друган хочет купить у них еще машиноместо. Цена за машиноместо: 19куе. Уровень 23.02.2022г. Скидок нет.

Занавес. Новости из реального мира. Если помните моего другана, который влез в недострой в Одессе 23.02.2022 как я его ни останавливал. В общем звонит он застройщику и предлагает оплатить авансом стоимость квартиры при условии предоставления ему 30% скидки (не 40, не 45, не 50 - хотя бы 30). И это за недострой.Застройщик предложил ему скидку... 1.9%Друган хочет купить у них еще машиноместо. Цена за машиноместо: 19куе. Уровень 23.02.2022г. Скидок нет.Занавес.

И как у этого кошерного застройщика(не Яков Гольдштейн это случайно?) по этому прайсу берут квартиры и парковки - под ноль, по записи или это его чистая блажь, а сам он с Чёрным Роберто коктейли в эйлате попивает? И как это "расчёт чисто в долларе"? Может хоть по курсу НБУ? Прайс объекта на А4 в ОП тоже в уе и он не пыльный и с 21года?