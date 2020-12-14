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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 12:51
Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
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airmax78
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:54
Кстати, освобождается машиноместо в Одессе. Вчера поздно вечером разместил объявление на ОЛХ. Сегодня утром - 630 просмотров.
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airmax78
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Додано: Чет 16 бер, 2023 12:55
airmax78 написав:
Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.
Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
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reus
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Додано: Чет 16 бер, 2023 13:00
reus написав: airmax78 написав:
Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.
Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:06
Солдат бы оценил квиточку))
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Чукча2
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:24
airmax78 написав:
Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет
такой парадиз в Одессе, а вы уехали.
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vitaliian
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:26
airmax78 написав:
Новости из реального мира. Если помните моего другана, который влез в недострой в Одессе 23.02.2022 как я его ни останавливал. В общем звонит он застройщику и предлагает оплатить авансом стоимость квартиры при условии предоставления ему 30% скидки (не 40, не 45, не 50 - хотя бы 30). И это за недострой.
Застройщик предложил ему скидку... 1.9%
Друган хочет купить у них еще машиноместо. Цена за машиноместо: 19куе. Уровень 23.02.2022г. Скидок нет.
Занавес.
И как у этого кошерного застройщика(не Яков Гольдштейн это случайно?) по этому прайсу берут квартиры и парковки - под ноль, по записи или это его чистая блажь, а сам он с Чёрным Роберто коктейли в эйлате попивает? И как это "расчёт чисто в долларе"? Может хоть по курсу НБУ? Прайс объекта на А4 в ОП тоже в уе и он не пыльный и с 21года?
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барабашов
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:35
Хомякоид написав:
Господа что за история, квартирі уже начали конфисковівать
Пуповикам с Вені напрячься
Конфисковать можно только то, что человеку принадлежит. Эти квартиры людям НЕ принадлежат. Поэтому очередной уепищный ШОК-заголовок.
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airmax78
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:44
барабашов написав: airmax78 написав:
Новости из реального мира. Если помните моего другана, который влез в недострой в Одессе 23.02.2022 как я его ни останавливал. В общем звонит он застройщику и предлагает оплатить авансом стоимость квартиры при условии предоставления ему 30% скидки (не 40, не 45, не 50 - хотя бы 30). И это за недострой.
Застройщик предложил ему скидку... 1.9%
Друган хочет купить у них еще машиноместо. Цена за машиноместо: 19куе. Уровень 23.02.2022г. Скидок нет.
Занавес.
И как у этого кошерного застройщика(не Яков Гольдштейн это случайно?) по этому прайсу берут квартиры и парковки - под ноль, по записи или это его чистая блажь, а сам он с Чёрным Роберто коктейли в эйлате попивает? И как это "расчёт чисто в долларе"? Может хоть по курсу НБУ? Прайс объекта на А4 в ОП тоже в уе и он не пыльный и с 21года?
Не знаю почему этот, один из крупнейших и старейших одесских застройщиков так себя ведет. Наверное не читает Реуса. Но факт остается фактом - 0% скидки что на построенное (что я еще мог бы понять, хотя нет - построенное - это ж уже вторичка, а "у вторички нет себестоимости" (четаржал)), что на строящееся. Такие дела.
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airmax78
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Додано: Чет 16 бер, 2023 14:54
vitaliian написав: reus написав: airmax78 написав:
Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.
Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.
Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде.
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gonchik74
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