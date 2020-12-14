RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10818108191082010821>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет
airmax78
 
Повідомлень: 42048
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, освобождается машиноместо в Одессе. Вчера поздно вечером разместил объявление на ОЛХ. Сегодня утром - 630 просмотров.
airmax78
 
Повідомлень: 42048
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.

Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
reus
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 21.03.12
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 13:00

  reus написав:
  airmax78 написав:Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.

Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.

из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17210
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:06

Солдат бы оценил квиточку))
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:24

  airmax78 написав:Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет

такой парадиз в Одессе, а вы уехали.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17210
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:26

  airmax78 написав:Новости из реального мира. Если помните моего другана, который влез в недострой в Одессе 23.02.2022 как я его ни останавливал. В общем звонит он застройщику и предлагает оплатить авансом стоимость квартиры при условии предоставления ему 30% скидки (не 40, не 45, не 50 - хотя бы 30). И это за недострой.
Застройщик предложил ему скидку... 1.9%
Друган хочет купить у них еще машиноместо. Цена за машиноместо: 19куе. Уровень 23.02.2022г. Скидок нет.
Занавес.

И как у этого кошерного застройщика(не Яков Гольдштейн это случайно?) по этому прайсу берут квартиры и парковки - под ноль, по записи или это его чистая блажь, а сам он с Чёрным Роберто коктейли в эйлате попивает? И как это "расчёт чисто в долларе"? Может хоть по курсу НБУ? Прайс объекта на А4 в ОП тоже в уе и он не пыльный и с 21года?
барабашов
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:35

  Хомякоид написав:
Господа что за история, квартирі уже начали конфисковівать :?:
Пуповикам с Вені напрячься :mrgreen:

Конфисковать можно только то, что человеку принадлежит. Эти квартиры людям НЕ принадлежат. Поэтому очередной уепищный ШОК-заголовок.
airmax78
 
Повідомлень: 42048
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:44

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Новости из реального мира. Если помните моего другана, который влез в недострой в Одессе 23.02.2022 как я его ни останавливал. В общем звонит он застройщику и предлагает оплатить авансом стоимость квартиры при условии предоставления ему 30% скидки (не 40, не 45, не 50 - хотя бы 30). И это за недострой.
Застройщик предложил ему скидку... 1.9%
Друган хочет купить у них еще машиноместо. Цена за машиноместо: 19куе. Уровень 23.02.2022г. Скидок нет.
Занавес.

И как у этого кошерного застройщика(не Яков Гольдштейн это случайно?) по этому прайсу берут квартиры и парковки - под ноль, по записи или это его чистая блажь, а сам он с Чёрным Роберто коктейли в эйлате попивает? И как это "расчёт чисто в долларе"? Может хоть по курсу НБУ? Прайс объекта на А4 в ОП тоже в уе и он не пыльный и с 21года?

Не знаю почему этот, один из крупнейших и старейших одесских застройщиков так себя ведет. Наверное не читает Реуса. Но факт остается фактом - 0% скидки что на построенное (что я еще мог бы понять, хотя нет - построенное - это ж уже вторичка, а "у вторички нет себестоимости" (четаржал)), что на строящееся. Такие дела.
airmax78
 
Повідомлень: 42048
З нами з: 25.10.12
Подякував: 956 раз.
Подякували: 5155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:54

  vitaliian написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.

Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.

из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.

Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10818108191082010821>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5262618
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15936286
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.