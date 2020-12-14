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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10818108191082010821
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Faceless написав:Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna

Без обсуждений нюансов ремонта и места объекта - какая цена готовой Галактики была за метр и когда? И есть ли там влёт по цене 1700/метр при цене ремонта допустим 300-400-500-600 за метр? И продаётся ли сейчас подобное именно там и за сколько реально(может кто то в кругу общения слил, а кто то, как Реус, придавил продавана и купил)?
Ту АБЕДЖЭС
Вас почитать - шо Мунтяна в воскресенье в "Возрождении" послушать, причём с хорошего бодуна
Вы точно экономист а не политик по диплому?


В 2021 ціна готового там за метр без ремонту була 1250-1300. З ремонтом сильно варіювалося, десь 2000 дол +/-
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08

  gonchik74 написав:Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
vitaliian
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