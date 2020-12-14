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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:02
барабашов написав:
Без обсуждений нюансов ремонта и места объекта - какая цена готовой Галактики была за метр и когда? И есть ли там влёт по цене 1700/метр при цене ремонта допустим 300-400-500-600 за метр? И продаётся ли сейчас подобное именно там и за сколько реально(может кто то в кругу общения слил, а кто то, как Реус, придавил продавана и купил)?
Ту АБЕДЖЭС
Вас почитать - шо Мунтяна в воскресенье в "Возрождении" послушать, причём с хорошего бодуна
Вы точно экономист а не политик по диплому?
В 2021 ціна готового там за метр без ремонту була 1250-1300. З ремонтом сильно варіювалося, десь 2000 дол +/-
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08
gonchik74 написав:
Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
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