|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:02
барабашов написав:
Без обсуждений нюансов ремонта и места объекта - какая цена готовой Галактики была за метр и когда? И есть ли там влёт по цене 1700/метр при цене ремонта допустим 300-400-500-600 за метр? И продаётся ли сейчас подобное именно там и за сколько реально(может кто то в кругу общения слил, а кто то, как Реус, придавил продавана и купил)?
Ту АБЕДЖЭС
Вас почитать - шо Мунтяна в воскресенье в "Возрождении" послушать, причём с хорошего бодуна
Вы точно экономист а не политик по диплому?
В 2021 ціна готового там за метр без ремонту була 1250-1300. З ремонтом сильно варіювалося, десь 2000 дол +/-
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32778
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 7695 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08
gonchik74 написав:
Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17212
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2118 раз.
- Подякували: 3013 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:20
vitaliian написав: gonchik74 написав:
Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
Так а в чому прикол? Орендувати Львів по ціні умовного Вроцлава щоб що? Нарватись на повістку? У мене зі знайомих, кого не спитай, або вдома як щурі сидять, або студенти/аспіранти/бронь, або вже з повістками, навіть депутати місцевого рівня.
Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом.
Востаннє редагувалось gonchik74
в Чет 16 бер, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26
Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. А без ліцензій і освіти , як у нас , цим займатись нашим не дозволять. . І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго, чи знову туди - це побачимо.
Також мені здаються перебільшеними можливості прилаштувати себе до європейських чоловіків. Без дітей - так! З дітьми - не впевнений.
Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом
Проблема актуальна для 10-20% населення. У кого були (є) фінансові можливості подорожувати далі найближчого ставка з мангалом.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8710
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1933 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:32
Hotab написав:
Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго - це побачимо.
Ну точно. Заради маніка/мелірування умовна мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи. А проколоти обличчя - то вже можна і прокататись. Заодно інші питання закрити.
Тобто воно таки дорожче, так, але погоди не робить.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:37
gonchik74
,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.
З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались
) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче. (зараз флуман прочитає, скаже «краще я буду жити з філіпіном, аніж філіпінкою.. дорого!!»)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8710
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1933 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:41
airmax78 написав:
Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет
Застройщики сейчас вне игры. На вторичке попадаются варианты гораздо интереснее.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4319
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1403 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:44
Hotab написав:gonchik74
,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.
З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались
) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче.
Лапки-губи раз на рік. Зуби, чек ап - теж. Тобто зробила собі хелсі-велсі тріп і знову сидиш, два рази в місяць на манік грошей стане. До того ж наші вже розгорнули в Європі чималу мережу.
Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні. А ті, що виїхали з чоловіком, ті з чоловіком і повернуться.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:48
airmax78 написав:
Не знаю почему этот, один из крупнейших и старейших одесских застройщиков так себя ведет. Наверное не читает Реуса. Но факт остается фактом - 0% скидки что на построенное (что я еще мог бы понять, хотя нет - построенное - это ж уже вторичка, а "у вторички нет себестоимости" (четаржал)), что на строящееся. Такие дела.
Мне абсолютно все равно, какой ценник выставляет застройщик. Я купил то, что хотел и почти за запланированную цену. Они скорее ориентируются на Вас, поэтому и продать ничего не могут.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4319
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1403 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:50
reus написав: airmax78 написав:
Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет
Застройщики сейчас вне игры. На вторичке попадаются варианты гораздо интереснее.
Я бы сказал так: застройщика не наипешь так, как пересичного "всепропалосрочнонужнаквартиравкракове".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42054
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 956 раз.
- Подякували: 5155 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1197
|5262635
|
|
|23607
|15936297
|
|
|3
|5353
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|