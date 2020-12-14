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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1081910820108211082210823>
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Faceless написав:Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna

Без обсуждений нюансов ремонта и места объекта - какая цена готовой Галактики была за метр и когда? И есть ли там влёт по цене 1700/метр при цене ремонта допустим 300-400-500-600 за метр? И продаётся ли сейчас подобное именно там и за сколько реально(может кто то в кругу общения слил, а кто то, как Реус, придавил продавана и купил)?
Ту АБЕДЖЭС
Вас почитать - шо Мунтяна в воскресенье в "Возрождении" послушать, причём с хорошего бодуна
Вы точно экономист а не политик по диплому?


В 2021 ціна готового там за метр без ремонту була 1250-1300. З ремонтом сильно варіювалося, десь 2000 дол +/-
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08

  gonchik74 написав:Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:20

  vitaliian написав:
  gonchik74 написав:Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.

Так а в чому прикол? Орендувати Львів по ціні умовного Вроцлава щоб що? Нарватись на повістку? У мене зі знайомих, кого не спитай, або вдома як щурі сидять, або студенти/аспіранти/бронь, або вже з повістками, навіть депутати місцевого рівня.
Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Чет 16 бер, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26

Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. А без ліцензій і освіти , як у нас , цим займатись нашим не дозволять. . І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго, чи знову туди - це побачимо.
Також мені здаються перебільшеними можливості прилаштувати себе до європейських чоловіків. Без дітей - так! З дітьми - не впевнений.

Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом



Проблема актуальна для 10-20% населення. У кого були (є) фінансові можливості подорожувати далі найближчого ставка з мангалом.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:32

  Hotab написав:Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго - це побачимо.

Ну точно. Заради маніка/мелірування умовна мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи. А проколоти обличчя - то вже можна і прокататись. Заодно інші питання закрити.
Тобто воно таки дорожче, так, але погоди не робить.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:37

gonchik74 ,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.

З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались :mrgreen: ) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче. (зараз флуман прочитає, скаже «краще я буду жити з філіпіном, аніж філіпінкою.. дорого!!»)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:41

  airmax78 написав:Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
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Застройщики сейчас вне игры. На вторичке попадаются варианты гораздо интереснее.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:44

  Hotab написав:gonchik74 ,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.

З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались :mrgreen: ) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче.

Лапки-губи раз на рік. Зуби, чек ап - теж. Тобто зробила собі хелсі-велсі тріп і знову сидиш, два рази в місяць на манік грошей стане. До того ж наші вже розгорнули в Європі чималу мережу.
Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні. А ті, що виїхали з чоловіком, ті з чоловіком і повернуться.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Не знаю почему этот, один из крупнейших и старейших одесских застройщиков так себя ведет. Наверное не читает Реуса. Но факт остается фактом - 0% скидки что на построенное (что я еще мог бы понять, хотя нет - построенное - это ж уже вторичка, а "у вторички нет себестоимости" (четаржал)), что на строящееся. Такие дела.

Мне абсолютно все равно, какой ценник выставляет застройщик. Я купил то, что хотел и почти за запланированную цену. Они скорее ориентируются на Вас, поэтому и продать ничего не могут.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 15:50

  reus написав:
  airmax78 написав:Еще раз: это недострой. В не самой высокой степени готовности. Комфорт-класс. Если читать Реуса, Сомилитарка и т.д. - застройщик должен сейчас в ногах у моего другана валяться и руки целовать.
#днопройдено
#ктонепонялтотпоймет

Застройщики сейчас вне игры. На вторичке попадаются варианты гораздо интереснее.

Я бы сказал так: застройщика не наипешь так, как пересичного "всепропалосрочнонужнаквартиравкракове".
airmax78
 
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