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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:52
reus написав: airmax78 написав:
Не знаю почему этот, один из крупнейших и старейших одесских застройщиков так себя ведет. Наверное не читает Реуса. Но факт остается фактом - 0% скидки что на построенное (что я еще мог бы понять, хотя нет - построенное - это ж уже вторичка, а "у вторички нет себестоимости" (четаржал)), что на строящееся. Такие дела.
Мне абсолютно все равно, какой ценник выставляет застройщик. Я купил то, что хотел и почти за запланированную цену. Они скорее ориентируются на Вас, поэтому и продать ничего не могут.
Вам повезло - натрапили на нервного лошка.
P.S. А как они строить продолжают? (а они продолжают). Откуда баблишко?
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:57
airmax78 написав:
Я бы сказал так: застройщика не наипешь так, как пересичного "всепропалосрочнонужнаквартиравкракове".
Вы же в курсе, что если нет продаж, то и бизнеса нет. Поэтому выживут "не только лишь все"(с)
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:58
При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:59
reus написав: airmax78 написав:
Я бы сказал так: застройщика не наипешь так, как пересичного "всепропалосрочнонужнаквартиравкракове".
Вы же в курсе, что если нет продаж, то и бизнеса нет. Поэтому выживут "не только лишь все"(с)
бизнес переходит из одного кармана в другой, всего лишь.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:03
gonchik74 написав:
Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні.
Я теж не розумію, хоч убийте, особливо якщо ова не про прифронтові території. Але скільки зараз історій чую, що у баришні там лядство, та й чоловік тут не відстає. Так що з'єднання таких сімей під питанням, вже було багато часу і варіантів на возз'єднання.
Востаннє редагувалось Natt
в Чет 16 бер, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:04
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Не знаю почему этот, один из крупнейших и старейших одесских застройщиков так себя ведет. Наверное не читает Реуса. Но факт остается фактом - 0% скидки что на построенное (что я еще мог бы понять, хотя нет - построенное - это ж уже вторичка, а "у вторички нет себестоимости" (четаржал)), что на строящееся. Такие дела.
Мне абсолютно все равно, какой ценник выставляет застройщик. Я купил то, что хотел и почти за запланированную цену. Они скорее ориентируются на Вас, поэтому и продать ничего не могут.
Вам повезло - натрапили на нервного лошка.
P.S. А как они строить продолжают? (а они продолжают). Откуда баблишко?
Никто не знает будущего. Может это я, в конечном итоге, окажусь лошком.
Некоторые делают вид, что строят. Но в итоге, даже те, кто реально что-то строят без продаж, тоже умрут.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:10
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Мне абсолютно все равно, какой ценник выставляет застройщик. Я купил то, что хотел и почти за запланированную цену. Они скорее ориентируются на Вас, поэтому и продать ничего не могут.
Вам повезло - натрапили на нервного лошка.
P.S. А как они строить продолжают? (а они продолжают). Откуда баблишко?
Никто не знает будущего. Может это я, в конечном итоге, окажусь лошком.
Некоторые делают вид, что строят. Но в итоге, даже те, кто реально что-то строят без продаж, тоже умрут.
Почему вы решили что без продаж? Я никогда не поверю, что Застройщик сидит месяцами без копейки и на предложение продать недострой с дисконтом в 30% достает из кармана мощную дулю. Ну бред же.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:12
Скидка на квартиру: пол в гостиной на сантиметр ниже (в спальнях доска, в гостиной винил). Всё снимать, доливать.
Вода и отопление из щита - упонор, в квартиру заходят трубы рехау с фитингами tece. Сантехник за голову взялся.
Косяков столько, что счастливый покупатель теперь в акуе.
#ремонтэтосчастье
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:16
airmax78 написав:
При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать.
Рынок бывает разным. Может быть период, когда много сделок, а бывает, когда мало, но все равно это рынок, т. к. сделки заключаются по обоюдному желанию. Я не утверждаю, что застройщики в неадеквате. Они делают то, что им выгодно. В любом случае они в плюсе, т. к. за банкет уже заплатил бесправный "инвестор". Если будет выгодно и застройщик увидит перспективу дальнейшего заработка, то достроит, если не увидит, то это проблемы тех, кто "купил" дырку от бублика.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:20
airmax78 написав:
Почему вы решили что без продаж? Я никогда не поверю, что Застройщик сидит месяцами без копейки и на предложение продать недострой с дисконтом в 30% достает из кармана мощную дулю. Ну бред же.
У всех застройщиков ситуация печальная или оч. печальная. Долго такая ситуация продолжаться не может. Единичные продажи не спасут.
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