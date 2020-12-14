Додано: Чет 16 бер, 2023 16:16

airmax78 написав: При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать. При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать.

Рынок бывает разным. Может быть период, когда много сделок, а бывает, когда мало, но все равно это рынок, т. к. сделки заключаются по обоюдному желанию. Я не утверждаю, что застройщики в неадеквате. Они делают то, что им выгодно. В любом случае они в плюсе, т. к. за банкет уже заплатил бесправный "инвестор". Если будет выгодно и застройщик увидит перспективу дальнейшего заработка, то достроит, если не увидит, то это проблемы тех, кто "купил" дырку от бублика.