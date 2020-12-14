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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10819108201082110822
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:16

  airmax78 написав:При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать.

Рынок бывает разным. Может быть период, когда много сделок, а бывает, когда мало, но все равно это рынок, т. к. сделки заключаются по обоюдному желанию. Я не утверждаю, что застройщики в неадеквате. Они делают то, что им выгодно. В любом случае они в плюсе, т. к. за банкет уже заплатил бесправный "инвестор". Если будет выгодно и застройщик увидит перспективу дальнейшего заработка, то достроит, если не увидит, то это проблемы тех, кто "купил" дырку от бублика.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Почему вы решили что без продаж? Я никогда не поверю, что Застройщик сидит месяцами без копейки и на предложение продать недострой с дисконтом в 30% достает из кармана мощную дулю. Ну бред же.

У всех застройщиков ситуация печальная или оч. печальная. Долго такая ситуация продолжаться не может. Единичные продажи не спасут.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:22

  reus написав:
  airmax78 написав:При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать.

Рынок бывает разным. Может быть период, когда много сделок, а бывает, когда мало, но все равно это рынок, т. к. сделки заключаются по обоюдному желанию. Я не утверждаю, что застройщики в неадеквате. Они делают то, что им выгодно. В любом случае они в плюсе, т. к. за банкет уже заплатил бесправный "инвестор". Если будет выгодно и застройщик увидит перспективу дальнейшего заработка, то достроит, если не увидит, то это проблемы тех, кто "купил" дырку от бублика.

Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.

Найдите ответ на вопрос, зачем покупать первичку дорого, если есть похожая вторичка дешевле. Тогда поймете, какое будущее у застройщиков, если ситуация не поменяется.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:34

  reus написав:
  airmax78 написав:Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.

Найдите ответ на вопрос, зачем покупать первичку дорого, если есть похожая вторичка дешевле. Тогда поймете, какое будущее у застройщиков, если ситуация не поменяется.

Похожая вторичка дешевле, как вы правильно всегда отмечаете, это единичные сделки. Без выбора этажа, планировки, того же ремонта. Это штучный товар - такие единичные предложения точно не являются субститутом первички. Особенно в сегментах Комфорт и выше. А цены на первичку скидывать не будут. Просто потому что не смогут на эти деньги достроить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 16:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Похожая вторичка дешевле, как вы правильно отмечаете всегда - это единичные сделки. Без выбора этажа, планировки, того же ремонта. Это штучный товар - такие единичные предложения точно не являются субститутом первички. Особенно в сегментах Комфорт и выше.

Дисконт -40% -50%, пока единичные случаи, хотя продаж тоже не много. А вот купить готовый новострой на вторичке с доками по той же цене (и даже с небольшим дисконтом), что предлагает на первичке застройщик еще не введенный в эксплуатацию дом, нет проблем. И таких предложений достаточно много, а вот покупателей мало. Что ждет застройщика, если ничего не поменяется, сами сможете догадаться.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:40

  airmax78 написав:Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.

Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла

Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?
Faceless
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