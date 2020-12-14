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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:16
airmax78 написав:
При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать.
Рынок бывает разным. Может быть период, когда много сделок, а бывает, когда мало, но все равно это рынок, т. к. сделки заключаются по обоюдному желанию. Я не утверждаю, что застройщики в неадеквате. Они делают то, что им выгодно. В любом случае они в плюсе, т. к. за банкет уже заплатил бесправный "инвестор". Если будет выгодно и застройщик увидит перспективу дальнейшего заработка, то достроит, если не увидит, то это проблемы тех, кто "купил" дырку от бублика.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:20
airmax78 написав:
Почему вы решили что без продаж? Я никогда не поверю, что Застройщик сидит месяцами без копейки и на предложение продать недострой с дисконтом в 30% достает из кармана мощную дулю. Ну бред же.
У всех застройщиков ситуация печальная или оч. печальная. Долго такая ситуация продолжаться не может. Единичные продажи не спасут.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:22
reus написав: airmax78 написав:
При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате. Не те, кто режет лосей в 100+ куе в неадеквате, а застройшики, у которых есть понимание экономики ценообразования. Главное не перепутать.
Рынок бывает разным. Может быть период, когда много сделок, а бывает, когда мало, но все равно это рынок, т. к. сделки заключаются по обоюдному желанию. Я не утверждаю, что застройщики в неадеквате. Они делают то, что им выгодно. В любом случае они в плюсе, т. к. за банкет уже заплатил бесправный "инвестор". Если будет выгодно и застройщик увидит перспективу дальнейшего заработка, то достроит, если не увидит, то это проблемы тех, кто "купил" дырку от бублика.
Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:29
airmax78 написав:
Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.
Найдите ответ на вопрос, зачем покупать первичку дорого, если есть похожая вторичка дешевле. Тогда поймете, какое будущее у застройщиков, если ситуация не поменяется.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:34
reus написав:
airmax78 написав:
Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.
Найдите ответ на вопрос, зачем покупать первичку дорого, если есть похожая вторичка дешевле. Тогда поймете, какое будущее у застройщиков, если ситуация не поменяется.
Похожая вторичка дешевле, как вы правильно всегда отмечаете, это единичные сделки. Без выбора этажа, планировки, того же ремонта. Это штучный товар - такие единичные предложения точно не являются субститутом первички. Особенно в сегментах Комфорт и выше. А цены на первичку скидывать не будут. Просто потому что не смогут на эти деньги достроить.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:43
airmax78 написав:
Похожая вторичка дешевле, как вы правильно отмечаете всегда - это единичные сделки. Без выбора этажа, планировки, того же ремонта. Это штучный товар - такие единичные предложения точно не являются субститутом первички. Особенно в сегментах Комфорт и выше.
Дисконт -40% -50%, пока единичные случаи, хотя продаж тоже не много. А вот купить готовый новострой на вторичке с доками по той же цене (и даже с небольшим дисконтом), что предлагает на первичке застройщик еще не введенный в эксплуатацию дом, нет проблем. И таких предложений достаточно много, а вот покупателей мало. Что ждет застройщика, если ничего не поменяется, сами сможете догадаться.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 17:40
airmax78 написав:
Я бы такой вывод сделал если бы застройщики сейчас массово дисконты предлагали. Тогда да - вероянее всего достраивать не собираются (потому что себестоимость строительства в Украине с началом войны только выросла). Но нормальные застройщики дисконтов не предлагают. Поэтому свидетелям обвала остается рассчитывать на таких как ваш продавец. Будет ли их много и повлияют ли они на рынок? Сомневаюсь.
Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла
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Додано: Чет 16 бер, 2023 17:46
BIGor написав:
Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла
Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?
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Додано: Чет 16 бер, 2023 18:56
Faceless написав: BIGor написав:
Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла
Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?
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Додано: Чет 16 бер, 2023 18:59
Faceless написав: BIGor написав:
Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла
Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?
Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?
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