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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10820108211082210823
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:02

  Faceless написав:
  BIGor написав:Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла

Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?

не спорьте с "аудитором из биг4"
он спец в калькуляции себестоимости строительства
только вот чейто "машина песка/щебня" с ним не согласна и за год неслабо подорожала)
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 16 бер, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:04

  барабашов написав:
  Faceless написав:Чергові "-40-50%" https://ua.m2bomber.com/obj/1078665519/ ... ivoberezna

Ту АБЕДЖЭС
Вас почитать - шо Мунтяна в воскресенье в "Возрождении" послушать, причём с хорошего бодуна
Вы точно экономист а не политик по диплому?


Много незнакомых слов? Интернет в помощь. Но лучше вы меня в игнор поставьте, не будет ум за разум заходить )
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:36

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла

Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?

Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?

Що там в нас з металом, склом, гипсокартоном, газобетоном, логістикою? Що з імпортом - як він в ціні обвалився?
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?

Спеціально для аудиторів - є інша, більша частина собівартості, що імпортна чи залежить від світових цін. І навіть якщо частина місцевого ресурсу типу робочої сили і деяких будматеріалів і подешевшали, то не факт, що це перекрило здорожчання імпортної складової.
Faceless
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  #<1 ... 10820108211082210823
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