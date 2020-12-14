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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:02
Faceless написав: BIGor написав:
Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла
Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?
не спорьте с "аудитором из биг4"
он спец в калькуляции себестоимости строительства
только вот чейто "машина песка/щебня" с ним не согласна и за год неслабо подорожала)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 16 бер, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:04
барабашов написав:
Ту АБЕДЖЭС
Вас почитать - шо Мунтяна в воскресенье в "Возрождении" послушать, причём с хорошего бодуна
Вы точно экономист а не политик по диплому?
Много незнакомых слов? Интернет в помощь. Но лучше вы меня в игнор поставьте, не будет ум за разум заходить )
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:36
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла
Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?
Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?
Що там в нас з металом, склом, гипсокартоном, газобетоном, логістикою? Що з імпортом - як він в ціні обвалився?
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:38
BIGor написав:
Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?
Спеціально для аудиторів - є інша, більша частина собівартості, що імпортна чи залежить від світових цін. І навіть якщо частина місцевого ресурсу типу робочої сили і деяких будматеріалів і подешевшали, то не факт, що це перекрило здорожчання імпортної складової.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:53
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Земля подешевшала, хабарі стали менше, робоча сила подешевшала, пісок-щебінь інші ресурси подешевшали, але "сьєбьєстоімость" у airmax78 виросла
Більше половини будматеріалів, будхімія майже вся була імпорт, а тепер ще більше, бо виробництва в Україні стоять. Імпорт подешевшав? Енергоносії?
Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?
Ні ,не імпорт але вони (матеріали)самі безоплатно не ідуть на будмайданчики самотужки і перед тим як туди прийдуть потребують доданої вартості на видобуток ,переробку, податки,логістику, дизельпаливо (+100%), ЕЕ і все це і не тільки подорожчало, техніка вся імпортна (+100%) ...
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Vadim_
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:01
airmax78 написав:
Що там в нас з металом, склом, гипсокартоном, газобетоном, логістикою? Що з імпортом - як він в ціні обвалився?
Якщо в тебе будівництво 33 поверхового будинку - основні матеріали скло і гіпсокартон - то для тебе є пагані новини.
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BIGor
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:10
BIGor
Вы прикидываетесь или троллите?
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Vadim_
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:30
Vadim_
Оно выехало со страны по белому билету и диагнозу со стационара Игрени
В ЕС "человекам золотого дождя" неплохую пенсию по инвалидности платят
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барабашов
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:39
Faceless написав: BIGor написав:
Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?
Спеціально для аудиторів - є інша, більша частина собівартості, що імпортна чи залежить від світових цін. І навіть якщо частина місцевого ресурсу типу робочої сили і деяких будматеріалів і подешевшали, то не факт, що це перекрило здорожчання імпортної складової.
Звісно, що забудовник орієнтується на собівартість квадратного метра і можливо, навіть будівництво подорожчало, але якщо немає продажів, то через деякий час настане каюк. Якщо така ситуація подовжиться більше року, то первинку чекають дуже непрості часи.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 20:50
барабашов написав:Vadim_
Оно выехало со страны по белому билету и диагнозу со стационара Игрени
В ЕС "человекам золотого дождя" неплохую пенсию по инвалидности платят
Не обижайте Игрень, там иное , тут пи"дец...
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