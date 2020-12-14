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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10821108221082310824
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:57

  reus написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?

Спеціально для аудиторів - є інша, більша частина собівартості, що імпортна чи залежить від світових цін. І навіть якщо частина місцевого ресурсу типу робочої сили і деяких будматеріалів і подешевшали, то не факт, що це перекрило здорожчання імпортної складової.

Звісно, що забудовник орієнтується на собівартість квадратного метра і можливо, навіть будівництво подорожчало, але якщо немає продажів, то через деякий час настане каюк. Якщо така ситуація подовжиться більше року, то первинку чекають дуже непрості часи.

вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.

Я про готовое. На вторичке можно купить дешевле, чем предлагает застройщик, готовое или близко к завершению. Котлованы, вообще не понимаю, кто на сегодня рискнет. Разве, что с надеждой, что государство поможет, но вменяемые лезть в это не будут.
reus
 
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