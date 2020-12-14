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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10821108221082310824
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:57

  reus написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Повторюю для тих хто не вміє читати - пісок, щебінь, ділянки, робоча сила, хабарі - імпорт?? Подорожчали? Чи вже пісок імпортний?

Спеціально для аудиторів - є інша, більша частина собівартості, що імпортна чи залежить від світових цін. І навіть якщо частина місцевого ресурсу типу робочої сили і деяких будматеріалів і подешевшали, то не факт, що це перекрило здорожчання імпортної складової.

Звісно, що забудовник орієнтується на собівартість квадратного метра і можливо, навіть будівництво подорожчало, але якщо немає продажів, то через деякий час настане каюк. Якщо така ситуація подовжиться більше року, то первинку чекають дуже непрості часи.

вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.

Я про готовое. На вторичке можно купить дешевле, чем предлагает застройщик, готовое или близко к завершению. Котлованы, вообще не понимаю, кто на сегодня рискнет. Разве, что с надеждой, что государство поможет, но вменяемые лезть в это не будут.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:20

  reus написав:
  vitaliian написав:вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.

Я про готовое. На вторичке можно купить дешевле, чем предлагает застройщик, готовое или близко к завершению. Котлованы, вообще не понимаю, кто на сегодня рискнет. Разве, что с надеждой, что государство поможет, но вменяемые лезть в это не будут.

первичку подогревали инвесторы в котлованы, поэтому в теории застройщика вообще не должно интересовать как долго и по какой цене инвестор будет сливать готовое, лишь бы не дешевле котлована. С точки зрения инвестора, такая инвестиция это бизнес. Мест где можно сейчас гарантировано заработать почти нет. Значит бизнес более чем востребованный. Если государство почешется с выкупом готового для погорельцев, то и инвесторы котлованов тоже за черной икрой подтянутся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 бер, 2023 21:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:25

  reus написав:Звісно, що забудовник орієнтується на собівартість квадратного метра і можливо, навіть будівництво подорожчало, але якщо немає продажів, то через деякий час настане каюк. Якщо така ситуація подовжиться більше року, то первинку чекають дуже непрості часи.

Давайте все ж трохи пізніше))) Я наступної весни ключі чекаю :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:первичку подогревали инвесторы в котлованы, поэтому в теории застройщика вообще не должно интересовать как долго и по какой цене инвестор будет сливать готовое, лишь бы не дешевле котлована.

Так если будут покупать только на вторичке, то первичка совсем умрет. Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле. А котлованы покупать, нужно быть совсем невменяемым. Ну, даже если застройщики найдут покупанов на котлованы и продадут с большим дисконтом, то строить никто не будет и кризис еще больше усугубится.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:34

  Natt написав:
  reus написав:Звісно, що забудовник орієнтується на собівартість квадратного метра і можливо, навіть будівництво подорожчало, але якщо немає продажів, то через деякий час настане каюк. Якщо така ситуація подовжиться більше року, то первинку чекають дуже непрості часи.

Давайте все ж трохи пізніше))) Я наступної весни ключі чекаю :mrgreen:

Велика вірогідність, що добудують, якщо готовність 80%+ Але звісно, що це залежить від забудовника. Якщо зовсім нічого не будуть купляти на первинці, то навіть 80%+ під питанням. На крайняк, можна кооператив збацати, та самим інвесторам добудувати, якщо, звісно кредитори не будуть руки викручувати :D
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:05

  reus написав:
  Natt написав:
  reus написав:Звісно, що забудовник орієнтується на собівартість квадратного метра і можливо, навіть будівництво подорожчало, але якщо немає продажів, то через деякий час настане каюк. Якщо така ситуація подовжиться більше року, то первинку чекають дуже непрості часи.

Давайте все ж трохи пізніше))) Я наступної весни ключі чекаю :mrgreen:

Велика вірогідність, що добудують, якщо готовність 80%+ Але звісно, що це залежить від забудовника. Якщо зовсім нічого не будуть купляти на первинці, то навіть 80%+ під питанням. На крайняк, можна кооператив збацати, та самим інвесторам добудувати, якщо, звісно кредитори не будуть руки викручувати :D


Не чув, щоб банки вкладались в фінансування житлового первинного ринку. Чи взагалі новобудов, навіть комерційних. Дійсно було таке окрім 50 млн євро від ЄІБ Хмельницькому на Юніт (але тож сіліконова доліни поблизу ВПШ :)? І чи масштабне?
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:13

  reus написав:Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле
Может цена не единственный аргумент? Булочка в Ашане стоит 6 грн а народ покупает гамбургеры в макдо. Проезд в метро 8 грн, а народ покупает авто, и не только китайские. Есть много чего вторичка предложить не может. Мне по дизайну нравится Варшавский, кто может предложить аналогичный дизайн рядом с ТРЦ и лесом? Думать что народ ищет только что подешевле это франта тема, не воруйте её.

Один мой бизнес тренер говорил: "за мало денег вы можете купить много, очень много некомпетентности"
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  vitaliian написав:первичку подогревали инвесторы в котлованы, поэтому в теории застройщика вообще не должно интересовать как долго и по какой цене инвестор будет сливать готовое, лишь бы не дешевле котлована.

Так если будут покупать только на вторичке, то первичка совсем умрет. Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле. А котлованы покупать, нужно быть совсем невменяемым. Ну, даже если застройщики найдут покупанов на котлованы и продадут с большим дисконтом, то строить никто не будет и кризис еще больше усугубится.


Все ж таки, нерухомість - не зерно і не картопля, оцінка кожного об'єкту сильно суб' єктивна, як і "рівноцінність" об'єктів. І тому постійно, серед ніби то величезного вибору "готового з доками" - і вибрати нема чого. Первинку обирали не тільки тому, що дешевше на етапі будівництва, а й тому, що знаходили те, чого не знайшли серед "готового з доками".
Тому "купувати будуть тільки вторинку" - припущення занадто радикальне й необґрунтоване
Faceless
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