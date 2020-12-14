Додано: Чет 16 бер, 2023 22:13

reus написав: Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле

Может цена не единственный аргумент? Булочка в Ашане стоит 6 грн а народ покупает гамбургеры в макдо. Проезд в метро 8 грн, а народ покупает авто, и не только китайские. Есть много чего вторичка предложить не может. Мне по дизайну нравится Варшавский, кто может предложить аналогичный дизайн рядом с ТРЦ и лесом? Думать что народ ищет только что подешевле это франта тема, не воруйте её.Один мой бизнес тренер говорил: "за мало денег вы можете купить много, очень много некомпетентности"