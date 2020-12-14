У нас, поки що функціонував фактично дикий первинний ринок, тому банкам було не цікаво фінансувати те, що неможливо відслідковувати та контролювати. Можливо надалі, щось зміниться, але я в це не дуже вірю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У нас, поки що функціонував фактично дикий первинний ринок, тому банкам було не цікаво фінансувати те, що неможливо відслідковувати та контролювати. Можливо надалі, щось зміниться, але я в це не дуже вірю.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:15
Я не считаю себя экспертом в этой теме, просто делюсь своими мыслями и наблюдениями. Имею определенный практический опыт, пока не было серьезных проколов. На мой взгляд, первичка в нашей стране всегда была оч. рисковым "инвестированием" Я связывался только с 90%+ готовности. А сейчас даже такой подход исключаю. Бывают моменты, когда и на вторичке можно купить что-то интересное за интересные деньги, с гораздо меньшими рисками.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:17
Вы прикидываетесь или троллите? Чи скажете зарплати робітників виросли в доларах? Чи пісок виріс в доларах на 30%? Чи земельні ділянки для будівництва вироли на 30%? Реально рили кукухою поїхали. Це вже навіть не Київ Фейслесса, це паралельна реальність.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:28
Можливо ви маєте рацію, але я кажу ситуацію на зараз. Ризики зросли, тому я би почекав, якщо немає на вторинці того, що є на первинці. У нас "інвестор" був завжди безправний і згідно договору мав покладатися тільки на добру волю забудовника, а якщо враховувати ВС, тобто форс-мажор, то зовсім не розумію навіщо зараз в це влазити.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:29
У депозитов есть фонд гарантирования. Уберите фонд - и львиная доля желающих отвалится. У первички нет гарантий, только обещания инвестора, это даже не законный фьючерс (где задействованы биржи и страховые в роли обеспечения). Первичка - это просто обмен денежных знаков на листы бумаги формата A4.
Замершая проинвестированная первичка кстати, это связанная производная денежная масса. Если раньше инвестор мог сделать переуступку, то сейчас переуступка котлована - боль - инвестр фактически потерял много денег на неопределенный срок.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:48
я думал после элиты центр инветоров в котлованы больше не будет. Одни встряли, пришли другие. В Украине особо некуда припарковать деньги, в этом боль и беда. Но я против инвестиций в котлованы, эту деятельность надо лицензировать, чтоб все вподряд не лезли. И запретить называть недострои квартирами.
"да" по всем пунктам. Степень неопределенности очень большая, мне кажется сейчас скорее время аренды, чем покупок. Если есть где хранить кэш.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:54
Я шучу всегда, что это даже не покупка талона на ботинки, а покупка талона на талон на ботинки
Например, читаем первые строки инвестиционного договора:
"ХК Київміськбуд в особі Віце президента ....., що на підставі та відповідно до договору доручення №...., діє від імені ТОВки....КУЕшки..., що діє в інтересах закритого венчурного пайового інвест. фонду .... з однієї сторони..."
Ну а в самом договоре обозначено, что возможно тебе продадут квартиру, которую может быть построят и если же конечно введут в эксплуатацию дом, и сроки указаны, но могут переносится на неопределенное время. И за такой воздух люди платят реальные деньги, будучи уверенными, что ХК Киевгорстрой им что-то должна На счет обязательств. Если вдруг не продадут(не оформят куплю-продажу) тебе квартиру, то ты имеешь право требовать деньги с офшорки, т. е. с венчурного фонда Занавес
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