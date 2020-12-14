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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  adeges написав:Не чув, щоб банки вкладались в фінансування житлового первинного ринку. Чи взагалі новобудов, навіть комерційних. Дійсно було таке окрім 50 млн євро від ЄІБ Хмельницькому на Юніт (але тож сіліконова доліни поблизу ВПШ ? І чи масштабне?

У нас, поки що функціонував фактично дикий первинний ринок, тому банкам було не цікаво фінансувати те, що неможливо відслідковувати та контролювати. Можливо надалі, щось зміниться, але я в це не дуже вірю.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:15

  vitaliian написав:
  reus написав:Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле
Может цена не единственный аргумент? Булочка в Ашане стоит 6 грн а народ покупает гамбургеры в макдо. Проезд в метро 8 грн, а народ покупает авто, и не только китайские. Есть много чего вторичка предложить не может. Мне по дизайну нравится Варшавский, кто может предложить аналогичный дизайн рядом с ТРЦ и лесом? Думать что народ ищет только что подешевле это франта тема, не воруйте её.

Один мой бизнес тренер говорил: "за мало денег вы можете купить много, очень много некомпетентности"

Я не считаю себя экспертом в этой теме, просто делюсь своими мыслями и наблюдениями. Имею определенный практический опыт, пока не было серьезных проколов. На мой взгляд, первичка в нашей стране всегда была оч. рисковым "инвестированием" Я связывался только с 90%+ готовности. А сейчас даже такой подход исключаю. Бывают моменты, когда и на вторичке можно купить что-то интересное за интересные деньги, с гораздо меньшими рисками.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:17

  Vadim_ написав:BIGor
Вы прикидываетесь или троллите?

Вы прикидываетесь или троллите? Чи скажете зарплати робітників виросли в доларах? Чи пісок виріс в доларах на 30%? Чи земельні ділянки для будівництва вироли на 30%? Реально рили кукухою поїхали. Це вже навіть не Київ Фейслесса, це паралельна реальність.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:28

  Faceless написав:
reus написав:
  vitaliian написав:первичку подогревали инвесторы в котлованы, поэтому в теории застройщика вообще не должно интересовать как долго и по какой цене инвестор будет сливать готовое, лишь бы не дешевле котлована.

Так если будут покупать только на вторичке, то первичка совсем умрет. Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле. А котлованы покупать, нужно быть совсем невменяемым. Ну, даже если застройщики найдут покупанов на котлованы и продадут с большим дисконтом, то строить никто не будет и кризис еще больше усугубится.


Все ж таки, нерухомість - не зерно і не картопля, оцінка кожного об'єкту сильно суб' єктивна, як і "рівноцінність" об'єктів. І тому постійно, серед ніби то величезного вибору "готового з доками" - і вибрати нема чого. Первинку обирали не тільки тому, що дешевше на етапі будівництва, а й тому, що знаходили те, чого не знайшли серед "готового з доками".
Тому "купувати будуть тільки вторинку" - припущення занадто радикальне й необґрунтоване

Можливо ви маєте рацію, але я кажу ситуацію на зараз. Ризики зросли, тому я би почекав, якщо немає на вторинці того, що є на первинці. У нас "інвестор" був завжди безправний і згідно договору мав покладатися тільки на добру волю забудовника, а якщо враховувати ВС, тобто форс-мажор, то зовсім не розумію навіщо зараз в це влазити.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:29

  vitaliian написав:вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.

У депозитов есть фонд гарантирования. Уберите фонд - и львиная доля желающих отвалится. У первички нет гарантий, только обещания инвестора, это даже не законный фьючерс (где задействованы биржи и страховые в роли обеспечения). Первичка - это просто обмен денежных знаков на листы бумаги формата A4.

Замершая проинвестированная первичка кстати, это связанная производная денежная масса. Если раньше инвестор мог сделать переуступку, то сейчас переуступка котлована - боль - инвестр фактически потерял много денег на неопределенный срок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:48

  Zebra написав:инвестр фактически потерял много денег на неопределенный срок.
я думал после элиты центр инветоров в котлованы больше не будет. Одни встряли, пришли другие. В Украине особо некуда припарковать деньги, в этом боль и беда. Но я против инвестиций в котлованы, эту деятельность надо лицензировать, чтоб все вподряд не лезли. И запретить называть недострои квартирами.
  reus написав:Бывают моменты, когда и на вторичке можно купить что-то интересное за интересные деньги, с гораздо меньшими рисками.
"да" по всем пунктам. Степень неопределенности очень большая, мне кажется сейчас скорее время аренды, чем покупок. Если есть где хранить кэш.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:54

  Zebra написав:
  vitaliian написав:вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.

У депозитов есть фонд гарантирования. Уберите фонд - и львиная доля желающих отвалится. У первички нет гарантий, только обещания инвестора, это даже не законный фьючерс (где задействованы биржи и страховые в роли обеспечения). Первичка - это просто обмен денежных знаков на листы бумаги формата A4.

Замершая произвестированная первичка кстати, это связанная производная денежная масса. Если раньше инвестор мог сделать переуступку, то сейчас переуступка котлована - это ноль - инвестр фактически потерял деньги на неопределенный срок.

Я шучу всегда, что это даже не покупка талона на ботинки, а покупка талона на талон на ботинки :D
Например, читаем первые строки инвестиционного договора:
"ХК Київміськбуд в особі Віце президента ....., що на підставі та відповідно до договору доручення №...., діє від імені ТОВки....КУЕшки..., що діє в інтересах закритого венчурного пайового інвест. фонду .... з однієї сторони..."
Ну а в самом договоре обозначено, что возможно тебе продадут квартиру, которую может быть построят и если же конечно введут в эксплуатацию дом, и сроки указаны, но могут переносится на неопределенное время. И за такой воздух люди платят реальные деньги, будучи уверенными, что ХК Киевгорстрой им что-то должна :D На счет обязательств. Если вдруг не продадут(не оформят куплю-продажу) тебе квартиру, то ты имеешь право требовать деньги с офшорки, т. е. с венчурного фонда :D Занавес
reus
 
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