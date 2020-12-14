У нас, поки що функціонував фактично дикий первинний ринок, тому банкам було не цікаво фінансувати те, що неможливо відслідковувати та контролювати. Можливо надалі, щось зміниться, але я в це не дуже вірю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У нас, поки що функціонував фактично дикий первинний ринок, тому банкам було не цікаво фінансувати те, що неможливо відслідковувати та контролювати. Можливо надалі, щось зміниться, але я в це не дуже вірю.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:15
Я не считаю себя экспертом в этой теме, просто делюсь своими мыслями и наблюдениями. Имею определенный практический опыт, пока не было серьезных проколов. На мой взгляд, первичка в нашей стране всегда была оч. рисковым "инвестированием" Я связывался только с 90%+ готовности. А сейчас даже такой подход исключаю. Бывают моменты, когда и на вторичке можно купить что-то интересное за интересные деньги, с гораздо меньшими рисками.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:17
Вы прикидываетесь или троллите? Чи скажете зарплати робітників виросли в доларах? Чи пісок виріс в доларах на 30%? Чи земельні ділянки для будівництва вироли на 30%? Реально рили кукухою поїхали. Це вже навіть не Київ Фейслесса, це паралельна реальність.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:28
Можливо ви маєте рацію, але я кажу ситуацію на зараз. Ризики зросли, тому я би почекав, якщо немає на вторинці того, що є на первинці. У нас "інвестор" був завжди безправний і згідно договору мав покладатися тільки на добру волю забудовника, а якщо враховувати ВС, тобто форс-мажор, то зовсім не розумію навіщо зараз в це влазити.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:29
У депозитов есть фонд гарантирования. Уберите фонд - и львиная доля желающих отвалится. У первички нет гарантий, только обещания инвестора, это даже не законный фьючерс (где задействованы биржи и страховые в роли обеспечения). Первичка - это просто обмен денежных знаков на листы бумаги формата A4.
Замершая проинвестированная первичка кстати, это связанная производная денежная масса. Если раньше инвестор мог сделать переуступку, то сейчас переуступка котлована - боль - инвестр фактически потерял много денег на неопределенный срок.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:48
я думал после элиты центр инветоров в котлованы больше не будет. Одни встряли, пришли другие. В Украине особо некуда припарковать деньги, в этом боль и беда. Но я против инвестиций в котлованы, эту деятельность надо лицензировать, чтоб все вподряд не лезли. И запретить называть недострои квартирами.
"да" по всем пунктам. Степень неопределенности очень большая, мне кажется сейчас скорее время аренды, чем покупок. Если есть где хранить кэш.
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:54
Я шучу всегда, что это даже не покупка талона на ботинки, а покупка талона на талон на ботинки
Например, читаем первые строки инвестиционного договора:
"ХК Київміськбуд в особі Віце президента ....., що на підставі та відповідно до договору доручення №...., діє від імені ТОВки....КУЕшки..., що діє в інтересах закритого венчурного пайового інвест. фонду .... з однієї сторони..."
Ну а в самом договоре обозначено, что возможно тебе продадут квартиру, которую может быть построят и введут в эксплуатацию дом, и сроки указаны, но могут переносится на неопределенное время. И за такой воздух люди платят реальные деньги, будучи уверенными, что ХК Киевгорстрой им что-то должна На счет обязательств. Если вдруг не продадут(не оформят куплю-продажу) тебе квартиру, то ты имеешь право требовать деньги с ТОВки с 1000 грн. УФ, которая вывела деньги в офшор, а на счету осталось 1,5 грн. Занавес
Додано: П'ят 17 бер, 2023 06:39
неужели Вы действительно думаете, что если цены сделают +20% ... 30% будет "рынок"?
как по мне будут еще более "единичные сделки" ))
а вот если цены сделают ещё -20...-50% и появиться достаточно объектов по таким ценам, то всё будет более динамично. К примеру если условный хрущ дойдёт до 15К (по 500 за метр), думаю даже Виталиан будет участником такого рынка)
При высоких ценах рынок на текущий момент просто невозможен.
Сейчас только "единичные сделки"
Рынок ищет новую рыночную цену;)
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