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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  adeges написав:Не чув, щоб банки вкладались в фінансування житлового первинного ринку. Чи взагалі новобудов, навіть комерційних. Дійсно було таке окрім 50 млн євро від ЄІБ Хмельницькому на Юніт (але тож сіліконова доліни поблизу ВПШ ? І чи масштабне?

У нас, поки що функціонував фактично дикий первинний ринок, тому банкам було не цікаво фінансувати те, що неможливо відслідковувати та контролювати. Можливо надалі, щось зміниться, але я в це не дуже вірю.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:15

  vitaliian написав:
  reus написав:Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле
Может цена не единственный аргумент? Булочка в Ашане стоит 6 грн а народ покупает гамбургеры в макдо. Проезд в метро 8 грн, а народ покупает авто, и не только китайские. Есть много чего вторичка предложить не может. Мне по дизайну нравится Варшавский, кто может предложить аналогичный дизайн рядом с ТРЦ и лесом? Думать что народ ищет только что подешевле это франта тема, не воруйте её.

Один мой бизнес тренер говорил: "за мало денег вы можете купить много, очень много некомпетентности"

Я не считаю себя экспертом в этой теме, просто делюсь своими мыслями и наблюдениями. Имею определенный практический опыт, пока не было серьезных проколов. На мой взгляд, первичка в нашей стране всегда была оч. рисковым "инвестированием" Я связывался только с 90%+ готовности. А сейчас даже такой подход исключаю. Бывают моменты, когда и на вторичке можно купить что-то интересное за интересные деньги, с гораздо меньшими рисками.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:17

  Vadim_ написав:BIGor
Вы прикидываетесь или троллите?

Вы прикидываетесь или троллите? Чи скажете зарплати робітників виросли в доларах? Чи пісок виріс в доларах на 30%? Чи земельні ділянки для будівництва вироли на 30%? Реально рили кукухою поїхали. Це вже навіть не Київ Фейслесса, це паралельна реальність.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:28

  Faceless написав:
reus написав:
  vitaliian написав:первичку подогревали инвесторы в котлованы, поэтому в теории застройщика вообще не должно интересовать как долго и по какой цене инвестор будет сливать готовое, лишь бы не дешевле котлована.

Так если будут покупать только на вторичке, то первичка совсем умрет. Смысл покупать первичку, если есть готовая вторичка с доками и дешевле. А котлованы покупать, нужно быть совсем невменяемым. Ну, даже если застройщики найдут покупанов на котлованы и продадут с большим дисконтом, то строить никто не будет и кризис еще больше усугубится.


Все ж таки, нерухомість - не зерно і не картопля, оцінка кожного об'єкту сильно суб' єктивна, як і "рівноцінність" об'єктів. І тому постійно, серед ніби то величезного вибору "готового з доками" - і вибрати нема чого. Первинку обирали не тільки тому, що дешевше на етапі будівництва, а й тому, що знаходили те, чого не знайшли серед "готового з доками".
Тому "купувати будуть тільки вторинку" - припущення занадто радикальне й необґрунтоване

Можливо ви маєте рацію, але я кажу ситуацію на зараз. Ризики зросли, тому я би почекав, якщо немає на вторинці того, що є на первинці. У нас "інвестор" був завжди безправний і згідно договору мав покладатися тільки на добру волю забудовника, а якщо враховувати ВС, тобто форс-мажор, то зовсім не розумію навіщо зараз в це влазити.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:29

  vitaliian написав:вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.

У депозитов есть фонд гарантирования. Уберите фонд - и львиная доля желающих отвалится. У первички нет гарантий, только обещания инвестора, это даже не законный фьючерс (где задействованы биржи и страховые в роли обеспечения). Первичка - это просто обмен денежных знаков на листы бумаги формата A4.

Замершая проинвестированная первичка кстати, это связанная производная денежная масса. Если раньше инвестор мог сделать переуступку, то сейчас переуступка котлована - боль - инвестр фактически потерял много денег на неопределенный срок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:48

  Zebra написав:инвестр фактически потерял много денег на неопределенный срок.
я думал после элиты центр инветоров в котлованы больше не будет. Одни встряли, пришли другие. В Украине особо некуда припарковать деньги, в этом боль и беда. Но я против инвестиций в котлованы, эту деятельность надо лицензировать, чтоб все вподряд не лезли. И запретить называть недострои квартирами.
  reus написав:Бывают моменты, когда и на вторичке можно купить что-то интересное за интересные деньги, с гораздо меньшими рисками.
"да" по всем пунктам. Степень неопределенности очень большая, мне кажется сейчас скорее время аренды, чем покупок. Если есть где хранить кэш.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:54

  Zebra написав:
  vitaliian написав:вы про готовое или про котлованы? маржа между готовым и котлованом неприлично вырастет и жадный инвестор туда снова нырнёт. Даже в валютные депозиты до сих пор ныряют, хотя там маржа 1 грн. Жадность найдет обоснование почему это выгодно. Пирамиды можно продавать ниже себестоимости.

У депозитов есть фонд гарантирования. Уберите фонд - и львиная доля желающих отвалится. У первички нет гарантий, только обещания инвестора, это даже не законный фьючерс (где задействованы биржи и страховые в роли обеспечения). Первичка - это просто обмен денежных знаков на листы бумаги формата A4.

Замершая произвестированная первичка кстати, это связанная производная денежная масса. Если раньше инвестор мог сделать переуступку, то сейчас переуступка котлована - это ноль - инвестр фактически потерял деньги на неопределенный срок.

Я шучу всегда, что это даже не покупка талона на ботинки, а покупка талона на талон на ботинки :D
Например, читаем первые строки инвестиционного договора:
"ХК Київміськбуд в особі Віце президента ....., що на підставі та відповідно до договору доручення №...., діє від імені ТОВки....КУЕшки..., що діє в інтересах закритого венчурного пайового інвест. фонду .... з однієї сторони..."
Ну а в самом договоре обозначено, что возможно тебе продадут квартиру, которую может быть построят и введут в эксплуатацию дом, и сроки указаны, но могут переносится на неопределенное время. И за такой воздух люди платят реальные деньги, будучи уверенными, что ХК Киевгорстрой им что-то должна :D На счет обязательств. Если вдруг не продадут(не оформят куплю-продажу) тебе квартиру, то ты имеешь право требовать деньги с ТОВки с 1000 грн. УФ, которая вывела деньги в офшор, а на счету осталось 1,5 грн. :D Занавес
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 06:39

  airmax78 написав:При чем, что забавно, Реус понимает что его покупка - это "единичные сделки", а никакой не рынок. Но продолжает настаивать на том, что рынок проседает к -40-50%. И что это застройщики в неадеквате.


неужели Вы действительно думаете, что если цены сделают +20% ... 30% будет "рынок"?
как по мне будут еще более "единичные сделки" ))

а вот если цены сделают ещё -20...-50% и появиться достаточно объектов по таким ценам, то всё будет более динамично. К примеру если условный хрущ дойдёт до 15К (по 500 за метр), думаю даже Виталиан будет участником такого рынка)

При высоких ценах рынок на текущий момент просто невозможен.
Сейчас только "единичные сделки"
Рынок ищет новую рыночную цену;)
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