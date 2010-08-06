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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10824108251082610827>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:24

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.

Приходит человек в автосалон и интересуется, сколько стоит автомобиль его мечты. Ему называют цену, а он нет, не буду покупать, т. к. дешево, дождусь, повышения на 50%, тогда и возьму. Так это работает :D
Это мне напоминает анекдот 90-х
Встречаются два "новых русских". Один другому:
- Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!

Вы ничего не поняли. Когда автомобиль сегодня стоит 25куе, завтра стоит 24куе, послезавтра 23.5куе. Толпа тупо смотрит и ждет когда он будет стоить 12куе.
Когда автомобиль сегодня стоит 25куе, завтра 27куе, а послезавтра его уже нет - начинают заносить деньги менеджерам автосалона.

Одразу видно спеціаліста від продаж авто))) В нерухомості такі загони працюють, на ринку нових авто - ні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:41

  vitaliian написав: В Украине особо некуда припарковать деньги, в этом боль и беда.

Вас не пускают на биржу, ограничивают покупку американских ETF, как европейцам или запрещают покупать недвижимость за рубежом? Возможно причина в том, что вы не можете себе признаться, что ограничены информацией и поэтому инвестируете исключительно в киевскую недвижимость. Поэтому, для вас Киев - это лучшее место на земле и альтернативы для инвестирования не существует.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:42

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.

Приходит человек в автосалон и интересуется, сколько стоит автомобиль его мечты. Ему называют цену, а он нет, не буду покупать, т. к. дешево, дождусь, повышения на 50%, тогда и возьму. Так это работает :D
Это мне напоминает анекдот 90-х
Встречаются два "новых русских". Один другому:
- Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!

Вы ничего не поняли. Когда автомобиль сегодня стоит 25куе, завтра стоит 24куе, послезавтра 23.5куе. Толпа тупо смотрит и ждет когда он будет стоить 12куе.
Когда автомобиль сегодня стоит 25куе, завтра 27куе, а послезавтра его уже нет - начинают заносить деньги менеджерам автосалона.

Т. е. Вы уверенны в том, что во время полномасштабной войны народ поверит в повышение цен на недвигу и ломанется покупать? Ну может, найдется несколько неадекватов :D
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:Одразу видно спеціаліста від продаж авто))) В нерухомості такі загони працюють, на ринку нових авто - ні.
Такі загони, можливо працюють у мирний час.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:48

  airmax78 написав:+20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.

Щось сьогодні раненько почався черговий приход не адекватного позитива із-за бугра))
Ви ще не зрозуміли який ми прошли шлях за цей рік?
Ми плавно заїзжаємо в економіку 99-го року.
Зарплати 6-8-10 тисяч максимум.
Оренда в столиці окремої квартири, зауважу не за 30 км від кільцевої, а в пішій доступності від трамвая чи метро можлива за 3000 грн, або 80 доларів. Це вам ні про що не говорить?
Постійні витрати домогосподарств будуть формувати дуже дорога їжа, послуги, у домогосподарств не буде можливості відкладати на авто, квіточки і капітальні витрати. Хоча і раніше структура витрат домогосподарствму нас була явно не європейська, а зараз ми прийшли до африканської моделі, де в голові тільки дві потреби: що поїсти і як помитися.
Високий рівень безробіття буде пригнічувати попит і можливість заощаджувати. Дуже багато сімей мають зараз безробітних і сім'ї витрачають 100% дохода, а іноді і більше за рахунок минулих періодів, бо частенько з 2-х, 3-х працюючих залишився один.
Навіть в столиці деякі роботодавці зараз не соромляться пропонувати роботу за 5000 грн.
І ви ще мрієте про плюс 50% до якого рівня? До 2008-го року?
А ще 7 мільйонів виїхало, скільки повернеться після закінчення активних бойових дій?
Ну може 2 мільйона справжніх пітріотів...
Звільниться купа нерухомості, ринок аренди про це вже кричить.
А головне це економіка, а там повний капут, а що буде без 3-х ярдів доларів в місяць допомоги я навіть моделювати не хочу, бо забанять на місяць.
Ось такі перспективи, які не можуть всі побачити і зрозуміти.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:03

Сомилитарк, все буде збс. Не переймайтеся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:06

  reus написав:
  gonchik74 написав:Одразу видно спеціаліста від продаж авто))) В нерухомості такі загони працюють, на ринку нових авто - ні.
Такі загони, можливо працюють у мирний час.

Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:14

  Richi написав:Вероятно, имеется ввиду психологический аспект. Недвижимость, как и акции – это не магазин, распродажи только отпугивают не подготовленного покупателя.

Саме тому деякі купують 2/3 квартири, а інша частина іде бонусом з уламками колишньої сім'ї, або з прописаною людиною яка відбуває покарання, але люди заплющують очі на деякі "недоліки", бо ціна зменшена на половину від звичайної?
Ох, щось тут публіка із ландонів дуже далека в усіх змістах від українського ринка нерухомості.
Всі ці змістовні теорії мотивації не працюють на найнижчому рівні по піраміді Маслоу, нерухомість для більшості громадян залишається тільки мрією, тут рулить правило: хотів купити хочаб Фольс з салона, но купив поюзану Таврію, тобто на то на що вистачило грошей...
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 17 бер, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:15

  airmax78 написав:
  reus написав:
  gonchik74 написав:Одразу видно спеціаліста від продаж авто))) В нерухомості такі загони працюють, на ринку нових авто - ні.
Такі загони, можливо працюють у мирний час.

Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.

Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди. :D
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:20

  reus написав:
  airmax78 написав:Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.

Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди. :D

Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.
airmax78
 
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