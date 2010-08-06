Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:48

airmax78 написав: +20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает. +20% - это ни о чем. +50% - лучше. Но чтобы появился рынок необходимо чтобы цены быстро сделали x2. Иначе нашего человека расшевелить трудно. Так это работает.

Щось сьогодні раненько почався черговий приход не адекватного позитива із-за бугра))Ви ще не зрозуміли який ми прошли шлях за цей рік?Ми плавно заїзжаємо в економіку 99-го року.Зарплати 6-8-10 тисяч максимум.Оренда в столиці окремої квартири, зауважу не за 30 км від кільцевої, а в пішій доступності від трамвая чи метро можлива за 3000 грн, або 80 доларів. Це вам ні про що не говорить?Постійні витрати домогосподарств будуть формувати дуже дорога їжа, послуги, у домогосподарств не буде можливості відкладати на авто, квіточки і капітальні витрати. Хоча і раніше структура витрат домогосподарствму нас була явно не європейська, а зараз ми прийшли до африканської моделі, де в голові тільки дві потреби: що поїсти і як помитися.Високий рівень безробіття буде пригнічувати попит і можливість заощаджувати. Дуже багато сімей мають зараз безробітних і сім'ї витрачають 100% дохода, а іноді і більше за рахунок минулих періодів, бо частенько з 2-х, 3-х працюючих залишився один.Навіть в столиці деякі роботодавці зараз не соромляться пропонувати роботу за 5000 грн.І ви ще мрієте про плюс 50% до якого рівня? До 2008-го року?А ще 7 мільйонів виїхало, скільки повернеться після закінчення активних бойових дій?Ну може 2 мільйона справжніх пітріотів...Звільниться купа нерухомості, ринок аренди про це вже кричить.А головне це економіка, а там повний капут, а що буде без 3-х ярдів доларів в місяць допомоги я навіть моделювати не хочу, бо забанять на місяць.Ось такі перспективи, які не можуть всі побачити і зрозуміти.