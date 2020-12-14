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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:23
Я так розумію, що згідно правил ринку, мені не треба було чекати знижку -45%, а купувати коли хотєлка буде великою?
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reus
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:31
reus написав:
Я так розумію, що згідно правил ринку, мені не треба було чекати знижку -45%, а купувати коли хотєлка буде великою?
Та до чого тут ви? Ваша угода - виключення. Тому ви її й уклали що вдалося віджати продавця-лошка по повній. Але це не ринкова угода. Це угода на дні (так, вітаю, вам це вдалося). Моя ідея в тому, що падіння цін зовсім не пожвавлює ринок. Навпаки. Падіння змушує людей чекати і нічого не робити. Тому ті хто кажуть що для того щоб ринок нерухомості пожвавився потрібно падіння цін - вони цого не розуміють.
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airmax78
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:33
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.
Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди.
Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.
Якось випав Річмонд)
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gonchik74
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:34
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Ринок так працює завжди: споживачам потрібний обмежений ресурс, в ідеалі дефіцитний, що зростає у ціні.
Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди.
Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.
удалили мое длинное сообщение
поєтому спрошу кратко, твою квитку кто то проведывает? кто то был там за год?
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Олежан
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:35
95 чего так мало? я думал что там 120+
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Олежан
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:37
Олежан написав: airmax78 написав: reus написав:
Ви знаєте, як працює ринок, тому втрачаєте, а я не знаю, тому маю цікаві угоди.
Що я втрачаю? Я перетворив 85кв.м Голосухи на 95 кв.м псевдомодних мопів в центрі міста + 2 паркомісця. Грошей власних додатково майже не вкладав.
Ви хочете щоб я втрачав, але перехочете.
удалили мое длинное сообщение
поєтому спрошу кратко, твою квитку кто то проведывает? кто то был там за год?
Ну звісно. Останні меблі встановили. Прибирали вже тричі. І т.п. Квартира у стані: "Заході і живі".
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airmax78
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:38
так чего тогда не продаешь? если все есть и есть доступ к квартире
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Олежан
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:39
gonchik74 написав:
Якось випав Річмонд)
Полтосікі навара і феншуйні ремонти не згадуються бо....бо напевне боляче згадувати ті експірієнс((((
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somilitark
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 12:39
Олежан написав:
95 чего так мало? я думал что там 120+
Там оптимальне планування для 2 бедрум + кухня-столова + гостина/гостьова ("зала") що відділена від кухні-столової скляною перегородкою Raumplus
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airmax78
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